شرایط مناطق سیل زده گلستان عادی شد

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این درحالی است که در زمینه بازسازی مسکن روستایی مشکلی نداریم و می توانیم متقاضیان را به بانک ها معرفی کنیم.

وی اظهار داشت: در زمینه مسکن شهری نیز منتظر مصوبه دولت هستیم تا سقف تسهیلات مشخص شود.

حسام با اشاره به استقبال مردم از طرح بازسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی گفت: امسال نیز سهمیه ای برای این طرح مشخص شده است.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به خسارتهای سیل بیان داشت: کمتر از دو هزار واحد مسکونی استان در جریان سیلاب دچار آسیب شدند.

وی با اشاره به خسارت 950 میلیارد ریالی سیلاب به مناطق مختلف استان افزود: هنوز اعتبار خسارت سیل رسمی ابلاغ نشده است.

سیلاب اواخر تیرماه و اوایل مرادماه امسال در 75 روستا و 9 شهر گلستان خسارتی برجای گذاشته است.