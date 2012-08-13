به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبادی در این باره اظهارداشت: سهمیه استان قزوین و همچنین کشور برای اعزام زائران به حج واجب نسبت به سال گذشته کاهش داشته و امسال 765 نفر از این استان به حج واجب مشرف میشوند.
وی با اشاره به اعزام نشدن 420 نفر از ثبت نام کنندگان استان قزوین به حج عمره افزود: به دلیل مشکلات ویزا که از سوی سفارت کشور عربستان ایجاد شد 420 نفر از این استان امسال نتوانستند به حج عمره عزیمت کنند.
عبادی تصریح کرد: در سال گذشته 14 هزار و 603 زائر در قالب 109 کاروان به حج عمره اعزام شدند.
مدیر حج و زیارت استان قزوین یادآورشد: در سال جاری 14 هزار و 485 نفر در قالب 105 کاروان عازم حج عمره می شوند.
عبادی تصریح کرد: امسال در استان قزوین شاهد کاهش تعداد زائر به حج عمره هستیم در حالی که اگر به این 420 نفر زائر ویزا داده میشد اعزام زائران به حج عمره نسبت به سال گذشته دو درصد نیز افزایش داشت.
وی تأکید کرد: استان قزوین در سال گذشته نسبت به سال 89 حدود 20 درصد افزایش اعزام زائر به حج عمره داشت ولی امسال در این استان اعزام به حج عمره کاهش یافته است.
مدیرحج و زیارت استان قزوین بیان کرد: پیشبینی تعداد افراد اعزامی به حج برای سالهای آینده امکانپذیر نیست اما امکان افزایش و کاهش سهمیه حج برای کشور همچنان وجود دارد.
به گفته عبادی حج دانشآموزی و دانشجویی از دی ماه امسال آغاز می شود.
قزوین- خبرگزاری مهر: مدیریت حج و زیارت استان قزوین گفت: امسال 765 نفر از این استان به حج واجب مشرف میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبادی در این باره اظهارداشت: سهمیه استان قزوین و همچنین کشور برای اعزام زائران به حج واجب نسبت به سال گذشته کاهش داشته و امسال 765 نفر از این استان به حج واجب مشرف میشوند.
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