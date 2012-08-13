امام جمعه قزوین از حضور مردم در مراسم لیالی قدر تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با صدور اطلاعیه ای از مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی در مراسم لیالی قدر تقدیر کرد.



در این اطلاعیه آمده است: این که به لطف عنایت الهی، شبهای پرفضیلت قدر سپری شد و باران رحمت واسعه خداوندی بر بندگان روزه دار و سحرخیز باریدن گرفت و عطر زمزمه های شبانه روزه داران فضای جامعه را خوشبو کرد بر خود لازم می دانم از شرکت گسترده و پرشور اقشار مختلف و طبقات مختلف مردم مومن و متدین استان در مجالس، نمازهای جمعه، قرائت و تفسیر قرآن، نشر و ترویج فرهنگ و معارف الهی که در روزها و شبهای ماه ضیافت الله برگزار شد تشکر کنم.



در این اطلاعیه همچنین آمده است: همچنین از خدمات ارزنده دستگاهها و نهادهایی که در برپایی باشکوه و منظم مراسم لیالی قدر تلاش وافری داشتند بویژه نیروی انتظامی، بسیج، صداوسیما، شهرداری، اداره کل اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه سپاسگزاری کرده و از درگاه خداوند منان، سلامتی و توفیق روز افزون را برای همگان مسئلت دارم.