جدیدترین تصمیمات بنزینی وزارت نفت/ صدور دستور یک میلیارد دلاری

علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت و راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس، گفت: در حال حاضر پیشرفت اجرایی ساخت این پالایشگاه 360 هزار بشکه ای میعانات گازی به بیش از 53 درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس در لیست پروژه های مهرماندگار دولت قرار گرفته است، تصریح کرد: برای راه اندازی فاز اول این طرح مشکلاتی در تامین منابع مالی و اعتباری وجود داشت.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه تاکنون بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دلار در این مگا پروژه پالایشگاهی سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: به منظور تکمیل فاز اول ستاره خلیج فارس اخیرا وزیر نفت دستوری مبنی بر تزریق یک میلیارد دلار منابع مالی صادر کرده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با بیان اینکه در حال حاضر این منابع مالی به ساخت فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس واریز شده است، تاکید کرد: این منابع برای تکمیل فاز اول ساخت این پالایشگاه کافی است و پیش بینی می‌شود فاز اول ستاره خلیج فارس تا پایان نیمه نخست سال آینده راه اندازی شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با توجه به تامین برخی از کالا و تجهیزات باید پیشرفت اجرایی ساخت این پالایشگاه به 3 درصد افزایش یابد، تبیین کرد: یک میلیارد منابع مالی پالایشگاه ستاره خلیج فارس از محل منابع داخلی وزارت نفت تامین شده است.

وی در پاسخ به مهر در خصوص آخرین وضعیت ساخت خط لوله انتقال میعانات گازی این پالایشگاه از عسلویه به بندرعباس، توضیح داد: هم اکنون عملیات ساخت و نصب خط لوله مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد و پیش بینی می شود تا مهر ماه امسال راه اندازی شود.

ضیغمی همچنین از پیشرفت 90 درصدی آبگیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس خبر داد و افزود: در مجموع با راه اندازی فاز یک زیر ساخت‌های ساخت و توسعه فاز 2 و 3 پالایشگاه ستاره خلیج فارس تسهیل می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه هدف نهایی از ساخت این پالایشگاه میعانات گازی تولید روزانه زانه 35 میلیون لیتر بنزین و 14 میلیون لیتر گازوئیل است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از فاز اول امکان تثبیت حضور ایران در باشگاه صادرکنندگان بنزین و گازوئیل فراهم می‌شود.

به گزارش مهر، پالایشگاه ستاره خلیج فارس یکی از هفت طرح جدید پالایشگاهی ایران است که عملیات اجرایی این پالایشگاه در منطقه بندرعباس از سال 1386 آغاز شده است.

با بهره برداری از این پالایشگاه میعانات گازی روزانه 35 میلیون لیتر بنزین (با عدد اکتان 95 ) و 14 میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید فرآورده های نفتی کشور اضافه می‌شود، همچنین تولید روزانه 4 میلیون لیتر LPG ( گازمایع)، 3 میلیون لیتر سوخت جت و 130 تن گوگرد از دیگر محصولات تولیدی این واحد پالایشی است.