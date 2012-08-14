به گزارش خبرنگار مهر، وقتی تعداد مدال‏های یک کاروان ورزشی در المپیک برای نخستین بار دو رقمی می‏شود و در بهترین جایگاه نسبت به ادوار گذشته - در مقایسه با تعداد کشورهای شرکت کننده - قرار می‎گیرد، نگاه‏ها ناخودآگاه به سمت مدال‌آوران طلا می‏رود که اتفاقا تعداد آنها هم در کاروان اعزامی ایران به لندن، بیشتر از دوره‎های پیشین بود.

کاروان ورزش ایران در المپیک 2012 لندن از هر نظر بهترین نتیجه گیری را نسبت به دوره‎های پیشین داشت اما در این میان علاوه بر ورزشکاران طلایی، ورزشکاران دیگری هم بودند که در این بهترین شدن ایفای نقش کردند اگرچه مدال‎شان به رنگ طلا نبود مانند کمیل قاسمی که در نخستین حضور المپیکی‌اش صاحب مدال برنز شد یا اصلا مدال نگرفتند مانند رضا یزدانی که در یک قدمی فینال با مصدومیت ناگهانی مواجه شد و در کل از رسیدن به مدال بازماند.

علاوه بر این، کاروان ورزش ایران در المپیک سی‎ام مربی در اختیار داشت که شاگردانش با گرفتن بهترین نمره و خوش رنگ‌ترین مدال، نقش مستقیم در جاودانه شدن کاروان ایران داشتند و البته ورزشکارانی که مدال نگرفتند اما در نوع خود بهترین بودند. در زیر اشاره ای گذرا به چهره‌های موفق کاروان ورزش ایران در المپیک لندن خواهیم داشت:

الهه احمدی؛ پیشرو زنان و تیراندازان

با کسب مدال نقره مسابقات تیراندازی جام جهانی که فروردین‌ماه سال 90 به میزبانی استرالیا برگزار شد، بعد از مه لقا جام بزرگ کاروان ورزش ایران را صاحب دومین سهمیه المپیک کرد تا برخلاف همیشه زنان پیشرو حضور در المپیک شوند. البته الهه احمدی در موفقیت زنان المپیکی ایران هم پیشرو بود چون در دومین روز رسمی بازی‌های المپیک به فینال رقابت‎های تفنگ بادی 10 متر صعود کرد و در رقابت با حریفانی از آمریکا (دونفر)، چین (دونفر)، لهستان، روسیه و جمهوری چک به عنوان ششمی المپیک دست یافت. پیش از الهه احمدی هیچ یک از ورزشکاران زن ایران به فینال المپیک نرسیده بودند، ضمن اینکه پیش از وی هیچکدام از تیراندازان ایرانی در المپیک صاحب عنوان ششمی نشده بودند.

نوشاد عالمیان؛ رسیدن به سقف آرزوهای تنیس روی میز

وقتی در دوره‌های پیشین المپیک هیچ یک از پینگ‎پنگ‎بازان ایران حتی در یک گیم هم پیروز نشده بودند، رسیدن به پیروزی در یک دیدار المپیکی سقف آروزهای تنیس روی میز شده بود که نوشاد عالمیان در المپیک لندن این سقف را شکست. بعد از ندا شهسواری که از حریف نیجریه‎ای خود سه گیم گرفت و در نهایت آبرومندانه باخت و حذف شد، عالمیان توانست برای اولین بار تنیس روی میز ایران را صاحب پیروزی در دیداری المپیکی کند. نوشاد با شکست دادن "جیستون هان" بازیکن چینی الاصل استرالیا و "تانگ پنگ" هنگ کنگی وارد مرحله یک شانزدهم مسابقات تنیس روی میز المپیک لندن شد اما در این مرحله مغلوب "تیمو بول" آلمانی شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

چهار ورزشکاری که مدال طلا گرفتند از بهترین‎های کاروان ایران در المپیک 2012 لندن بودند

حمید سوریان؛ پایان انتظار

40 سال انتظار برای کسب مدال طلای کشتی فرنگی المپیک کم نیست و پایان دادن به آن هم کار هر کسی نیست اما کسی از مسئولیت این کار برآمد که فقط 26 سال داشت و تجربه‌ای هم از گرفتن مدال در المپیک نداشت یعنی حمید سوریان؛ این فرنگی کار که از رده پنجم المپیک پکن بالاتر نیامده بود، در لندن و برای رسیدن به دیدار پایانی "پیتر مودوس" از مجارستان را در مرحله یک چهارم نهایی و "هاکان نیبلوم" از دانمارک را در مرحله نیمه نهایی شکست داد. سوریان در فینال "روشن بایرامف" آذربایجانی را از پیش رو برداشت و نخستین طلای کشتی فرنگی ایران در طول تاریخ المپیک و نخستین طلای کاروان ایران در المپیک سی‎ام را بدست آورد.

امید نوروزی؛ قهرمان ایران، الگوی مجارستان

یک شب پس از اینکه طلسم گرفتن مدال طلا در رقابت‌های کشتی فرنگی المپیک شکسته شد، امید نوروزی دومین مدال طلای این رقابت‌ها را به کاروان ایران هدیه کرد. این کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم حریفانی از چین، بلغارستان، قزاقستان و ژاپن را مغلوب تکنیک و توانمندی خود کرد تا به فینال برسد. نوروزی در این مرحله هم "ریواز لاشخی" از گرجستان را شکست داد و قهرمان المپیک شد. امید نوروزی پس از این قهرمانی، محمد بنا را هم از اجرای فنون خود بی نصیب نگذاشت و مربی‌اش را در آغوش گرفت و یک سالتو بارانداز میهمان کرد! البته یک روز بعد، فرنگی‌کار مجارستانی بعد از صعود به فینال وزن 66 کیلوگرم، به تقلید از امید نوروزی، سرمربی خود را سالتو بارانداز کرد!

احسان حدادی؛ نقره‎ای طلایی

یکی از پنج ورزشکار ایران که در المپیک سی‎ام صاحب مدال نقره شد، احسان حدادی بود که در رقابت‎های پرتاب دیسک به این مدال دست یافت اما انصافا رنگ و لعاب مدال نقره حدادی متفاوت از دیگر نقره‌هاست و ارزش آن خیلی کمتر از طلا نیست چون برای اولین بار بود که یک دوومیدانی کار ایرانی در میدان المپیک تا مدال‌آوری پیش رفت. مهمتر اینکه پیش از این هیچ ورزشکار ایرانی در رشته‎ای غیر از وزنه برداری، کشتی و تکواندو مدال المپیک نگرفته بود و در واقع احسان حدادی مدال‌آوری در این رویداد را از انحصار این سه رشته خارج کرد.

بهداد سلیمی؛ رسیدن به اوج با دو بچه فیل

"با برقرار کردن توازن بین توان انفجاری، سرعت و تکنیک، انتظار می‌رود وزنه بردار فوق‌سنگین ایران، دو بچه فیل از جنس پولاد را بالای سر برده و مدال طلای المپیک 2012 لندن را از آن خود کند"؛ این بخشی از گزارش خبرگزاری رویترز پیش از آغاز مسابقات وزنه برداری المپیک بود که طی آن از بهداد سلیمی به عنوان قلب 6 وزنه بردار اعزامی ایران به المپیک یاد شده بود. تحلیل خبرگزاری رویترز در نهایت درست از آب درآمد چون بهداد سلیمی 22 ساله با 208 کیلوگرم در یک ضرب، 247 کیلوگرم در دو ضرب و 455 کیلوگرم در مجموع بالاتر از هموطنش قهرمان المپیک در رقابت‌های دسته 105+ کیلوگرم شد.

اینها جزو بهترین‌های کاروان المپیکی ایران در بازی های 2012 لندن بودند

قاسم رضایی؛ شیرینی کام‎های تلخ

در شبی که سعید عبدولی با مافیای داوری از رسیدن به فینال وزن 66 کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی المپیک 2012 بازماند و وداعی تلخ با المپیک داشت، قاسم رضایی با شکست دادن "استرادا" کوبایی به فینال پیکارهای وزن 96 کیلوگرم این مسابقات لندن رفت و در شب تلخ کشتی فرنگی، موج شادی را به این تیم و کاروان ایران بازگرداند. رضایی "رستم تاتروف" از روسیه را در دیدار نهایی شکست داد و به مدال طلای المپیک رسید. با مدال طلای قاسم رضایی کاروان ایران در شب تاریخی که داشت، به رده هفدهم و بالاتر از ژاپن و اوکراین رسید.

احسان لشگری؛ خودنمایی در کنار سرشناسان

وقتی با انجام قرعه کشی رقابت‎های کشتی آزاد در وزن 84 کیلوگرم مشخص شد که تمام کشتی‌گیران سرشناس این وزن مانند "یوسف عبدالسلام‌اف" از تاجیکستان و نایب قهرمان المپیک پکن، "زوربیک سوخی‌یف" از ازبکستان و قهرمان جهان و "جیک هربرت" از آمریکا و دارنده مدال نقره جهان در گروه احسان لشگری هستند، شاید کمتر کسی برای مدال‌آوری این کشتی گیر کشورمان شانس قائل بود اما لشگری با شکست دادن حریفان خود از قزاقستان، ارمنستان و روسیه به دیدار نیمه نهایی رفت. در این مرحله مغلوب کشتی گیر آذربایجانی شد و در مرحله رده بندی هم مقابل ورزشکار ترکیه پیروز شد و به مدال برنز رسید.

نواب نصیر شلال؛ تازه از راه رسیده راضی

اینکه بتوانی در اولین حضور المپیکی، فینالیست شوی کار بزرگی است که نواب نصیرشلال از عهده آن به خوبی برآمد. این وزنه بردار جوان کشورمان در رقابت‎های دسته 105 کیلوگرم، با مهار وزنه 184 کیلوگرمی در یک ضرب و 227 کیلوگرم در دوضرب و مجموع 411 کیلوگرم صاحب مدال نقره المپیک شد و این در حالی است که او هیچ تجربه‎ای از المپیک نداشت. شاید همین بی تجربگی او را از رسیدن به مدال طلا بازداشت چون گفته بود: "وقتی متوجه شدم در جدول مدال نقره‎ام قطعی شده کمی سرد شدم و نتوانستم طلا بگیرم".

محمد بنا؛ تسخیرگر بزرگ

گرفتن سه مدال طلا توسط یک تیم 6 نفره و کسب عنوان قهرمانی در المپیک، کافی است برای اینکه به تاثیرگذاری سرمربی آن تیم پی برد و اینکه جایزه صد میلیون تومانی رئیس کمیته ملی المپیک و درخواست نشان لیاقت از رئیس جمهوری، شایسته محمد بناست. شاگردان "بنا" ی کشتی فرنگی ایران با کسب خوش رنگ‎ترین مدال در سه شب متوالی خود و کشتی فرنگی ایران را جاودانه کردند. این مربی به شایستگی لندن را در تسخیر خود و شاگردان قهرمانش درآورد.