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۲۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

سرهنگ غفوریان:

بیشترین تصادفات موتورسوارن در روز رخ می دهد

بیشترین تصادفات موتورسوارن در روز رخ می دهد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرمان گفت: بیشترین زمانی که موتورسوران دچار تصادف می شوند ساعات اولیه روز است.

سرهنگ مسعود غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موتورسوران معمولا در ساعات هشت الی 12 صبح دچار تصادف می شوند.

 وی گفت: وقوع تصادفات در روز نشانده این است که عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین شتابزدگی بیشترین عامل تصادفات در موتورسوران است.

 سرهنگ غفوریان ادامه داد: قوانین راهنمایی رانندگی برای حفظ سلامت و امنیت شهروندان وضع شده است و فرد با عدم رعایت این قوانین به خود و جامعه صدمه می زند.

وی از کاهش آمار تصادفات طی هفته گذشته نسبت به هفته اول مردادماه جاری در کرمان خبر داد و افزود: 127 فقره تصادف جرحی و فوتی در مدت زمان مذکور در کرمان رخ داد.

سرهنگ غفوریان ادامه داد: در این تصادفات یک نفر کشته و 166 نفر نیز مجروح شدند.

وی یادآور شد: تصادفات بین وسایل نقلیه با 68 درصد بیشترین آمار تصادفات طی این مدت را به خود اختصاص داد.

سرهنگ غفوریان همچنین گفت: تصادفات بین وسایل نقیله با عابر پیاده 21 درصد، تصادفات در اثر واژگونی خودرو نیز شش درصد آمار تصادفات را تشکیل می دهند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرمان تصریح کرد: کمترین آمار تصادفات نیز با پنج درصد آمار مربوط به تصادفات برخورد وسایل نقیله با شی ثابت است.

کد مطلب 1672005

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