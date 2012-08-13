فراخوان تخصصی بخش فیلم و فیلمنامه سومین جشنواره وقف و رسانه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان از تمامی هنرمندان دعوت شده تا آثار خود را در قالب فیلم مستند، داستانی و انیمیشن و فیلمنامه با درون مایه سنت حسنه وقف به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان هنرمندان و فیلمسازان می ‌توانند آثار خود را با موضوعات آثار و برکات وقف، افزایش فضای معنوی و دینی در پرتو وقف، تاریخچه وقف در اسلام، معرفی و شخصیت ‌شناسی واقفین، واکاوی نیات واقفین، اثار سوء موقوفه‌ خواری و پیامدهای ناشی از آن، چشم ‌انداز آینده وقف، نهادینه کردن فرهنگ وقف در بین عموم مردم و وقف و نیازهای روز جامعه، وقف و عدالت محوری به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان هنرمندان و فیلمسازان می‌ توانند آثار خود را در دو بخش عادی در قالب فیلم‌ های مستند تا 40 دقیقه، انیمیشن 30 دقیقه و فیلم‌ های داستانی و در بخش ویژه شامل فیلم ‌های سه دقیقه‌ ای ارسال کنند.

همچنین شرکت کنندگان در بخش فیلمنامه می ‌توانند آثار خود را حداکثر در 40 صفحه همراه با دو نسخه کپی از فیلمنامه همراه با خلاصه داستان به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

به 20 نفر از تولیدکنندگان آثار برتر جوایز نقدی 20 میلیون ریالی، 17 میلیون ریالی، 14 میلیون ریالی، 10 میلیون ریالی، هشت میلیون ریالی، شش میلیون ریالی، چهار میلیون ریالی و مجموعا 230 میلیون ریال جوایز نقدی اهدا می شود.

آخرین مهلت ارسال آثار 30 دی ماه سال 91 است.