حفظ و توسعه نمازخانه محور اصلی فعالیت مدیران مدارس تقلی شود

محمد تقی فخریان ظهر شنبه در حاشیه جلسه ستاد عالی اقامه نماز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در اوایل مهر طرح غبارروبی 10 هزار نماز خانه با کمک دانش آموزان و انجمن اولیاء را داشته و بر اساس این طرح نظارت و ارزیابی از ادارات آموزش و پرورش استان صورت خواهد گرفت.

فخریان اظهار داشت: از جمله برنامه های پیش بینی شده برای شروع سال تحصیلی، راه اندازی شبکه تبلیغی و شناسائی نیروهای توانمند که در مجموعه نمازخانه مدارس می توانند فعال باشند، برگزاری همایش یک روزه با حضور هزار تن از ائمه جماعات مدارس در هفته پایانی شهریورماه و زنگ نماز اول وقت در مدارس است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، با بیان اینکه نماز اول وقت در مدارس عین درس است عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید باید سازماندهی ائمه جماعات مدارس با نگاه بهترین، جوان ترین و خوش فکرترین افراد انجام شود.

وی افزود: اجرای اذان زنده دانش آموزی، ترویج اقامه نماز از نظر کمی و کیفی، تدوین محتوا برای ائمه جماعات و اجرای حرکات نمادین در بحث نماز مانند طرح قنوت یاس باید به صورت ویژه مورد توجه و پیگیری این ستاد قرار گیرد.

وی گفت: بر اساس گزارش اداره کل نوسازی مدارس استان، با توجه به آمار برگرفته از شناسنامه فنی، از 6 هزار و 644 فضای آموزشی، 5 هزار و 641 آموزشگاه دارای نماز خانه است.