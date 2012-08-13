کمیته آسیب شناسی استفاده از اینترنت در همدان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو بیات در جلسه هماهنگی کمیته های مصوب شورای فرهنگ عمومی استان همدان اظهار داشت: کمیته های پنج گانه عفاف و حجاب، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، ازدواج آسان و افزایش موالید، اصلاح الگوی مصرف و آسیب شناسی استفاده از تجهیزات ماهواره ای و اینترنت فعالیت خود را در این شورا آغاز می کنند.

وی با بیان اینکه همدان برای طرح کردن موضوعات در شورای فرهنگ عمومی موفق است، گفت: در صورت ارائه الگویی موفق، می توان این طرح را به صورت کارشناسی در سایر نقاط کشور مورد استفاده قرار داد.

وی افزود: از بین اولویت های مهم حوزه اجتماعی که در مرکز پژوهش های ناجا مورد برسی قرار گرفته است بحث آسیب شناسی استفاده از گیرنده ای دیجیتال(ماهواره)و اینترنت برای قرارگرفتن در دستور کار کمیته پیشنهاد شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز در این جلسه عنوان کرد: بسیاری از مشکلات از جمله مواد مخدر متولی دارند اما موضوع ماهواره و اینترنت و آسیب های آن متولی خاصی ندارند و باید کمیته اجتماعی به کمیته آسیب شناسی استفاده از ماهواره و اینترنت تغییر پیدا کند.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی همچنین بر ضرورت ایجاد راهکارهای عملی برای ازدواج آسان و سوق دادن جوانان به فرهنگ قناعت تاکید کرد.

آیت الله محمدی با بیان اینکه دردانشگاه ها باید از ظرفیت های روحانیون برای طرح مسائل شرعی استفاده و حتی برای تسهیل در امر ازدواج با خانواده ها صحبت کرد، گفت: جوانان باید با فرهنگ قناعت به سوی ازدواج قدم بردارند و از خیر و برکت مادی و معنوی ازدواج بهره مند شوند.

آیت الله محمدی تاکید کرد: باید در حوزه اجرا از دستگاه ها حمایت شود تا مسائل بهتر جلو رود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس کمیته موالید و ازدواج آسان شورای فرهنگ عمومی استان همدان نیز گفت: با تشکیل این کمیته تیم کارشناسی تشکیل و موارد متعددی برای رفع موانع ازدواج آسان پیشنهاد شد.

سید علی اصغر تروهید افزود: تشکیل کمیته خیرین ازدواج آسان، اقدام دولت برای مسکن ساخت استیجاری زوج های جوان، تصویب غیر قانونی بودن مهریه بالا، در نظر گرفتن حقوق ثابت برای نوزادان تا سن قانونی و ترویج ازدواج موقت در دانشگاه با رویکرد دوستی حلال از پیشنهادهایی است که توسط کارشناسان مرتبط در این زمینه پیشنهاد شد.

فرمانده سپاه همدان و رئیس کمیته عفاف و حجاب شورای فرهنگ عمومی با بررسی عمقی مسئله حجاب در جامعه گفت: بد حجابی دو منشا درونی و بیرونی دارد که منشا درونی به ضعف ایمان و باورهای دینی و خودنمایی و جلوه آرایی بازمی گردد و منشا بیرونی ناشی از تهاجم فرهنگی، خانواده و محیط است.

عبدالرضا آزادی افزود: جلوه های بدحجابی در خیابان و بازار، مراکز آموزشی، دستگاه های دولتی، مراکز تفریحی و گردشگری و مراکز فرهنگی هنری مشاهده می شود که برای جلوگیری از از بدحجابی باید با برنامه عمل کرد.

وی گفت: تولید و ارائه الگو های ساده حجاب و عفاف در دستگاه های حاکمیتی و بازرسی از وضعیت عفاف و حجاب در این دستگاه ها از جمله برنامه هایی است که در این خصوص می توان اجرا کرد.

وی ادامه داد: در اقدام اولیه در حوزه عفاف و حجاب 100 دستگاه دولتی و غیر دولتی بازرسی و تذکرات لازم داده شد و در دور دوم همان 100 دستگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد تا میزان پیشبرد اهداف عفاف و حجاب را بررسی شود.

رئیس کمیته حجاب و عفاف شورای فرهنگ عمومی همدان در ادامه بیان کرد: در ترکیب کمیته عفاف و حجاب شورای فرهنگ عمومی دستگاه های مختلف مانند استانداری، مدیریت حوزه علمیه، روسای دانشگاه ها، اداره کل آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، اداره کل ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شورای شهرو شهرداری، صداو سیما، ناجا و بسیج جای می گیرد.