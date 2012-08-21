ورود مستاجران به بازار مسکن در پایان ماه رمضان/ قیمت سوئیت در برخی از مناطق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اجاره بها در روزهای میانی تابستان که همزمان با ماه مبارک رمضان بود، روزهای بی سروصدایی را سپری کرد و قیمت ها در این مدت نوسان زیادی نداشتند ضمن آنکه برخی از جابجایی ها هم قبل از مردادماه انجام گرفته بود.

در واقع مستاجران از بیم افزایش قیمت، سعی کردند در فاصله بین اردیبهشت تا مردادماه، آپارتمان مناسب خود را پیدا کنند که همین تعداد متقاضیان هم از عواملی بود که منجر به افزایش قیمت در این بخش شد.

در حال حاضر، قیمت های اجاره نسبت به قبل از مردادماه تفاوت چندانی نکرده است اما رکود حاصل از بازار خرید و فروش بر بازار اجاره بها هم بی تاثیر نبوده و بنگاه های املاک بی رونق شده اند و به جز تعدادی از مشتریان که نیاز فوری به خرید و یا اجاره مسکن دارند، مشتری دیگری در بازار نیست.

در این بین مشاوران املاک معتقدند که بازار اجاره بها با پایان ماه مبارک رمضان و آغاز شهریور دوباره با رونق همراه می شود زیرا شهریور آخرین زمان برای اغلب مستاجرانی است که تاکنون موفق به اجاره واحد مناسب نشده اند و یا اینکه مدت قراردادآنها در پایان این ماه به پایان می رسد.

قیمت آپارتمان‌های اجاره‌ای در تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، واحدی 40 متری و یک خوابه در خیابان نامجو، گرگان، بدون مالک، 22 میلیون تومان رهن کامل داده می شود و برای یک سوئیت در منطقه زعفرانیه 30 میلیون تومان رهن، تعیین شده است.

سوئیتی 12 متری در منطقه شهران - کن هم با 2 میلیون تومان رهن و ماهیانه 200 هزار تومان اجاره داده می شود و برای یک آپارتمان 40 متری در بریانک 17 میلیون تومان رهن کامل در نظر گرفته شده است.

یک سوئیت 35 متری در خیابان شریعتی نزدیک مترو صدر با 5 میلیون تومان رهن و 550 هزار تومان ماهیانه، اجاره داده می شود و سوئیت دیگری به مساحت 40 متر در خیابان فرجام، سراج 10 میلیون تومان رهن با 450 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

در خیابان فرمانیه سوئیتی 40 متری و مبله هم با 6 میلیون تومان رهن و ماهیانه 1 میلیون و 500 هزار تومان به اجاره می رسد و در تیموری - گلستانی 45 متر آپارتمان در طبقه 4 با 17 میلیون تومان، رهن کامل داده می شود.

*گزارش از نوشین قدم آهاری