روز قدس، پرواز از اسارت و بردگی به سوی آزادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، روز قدس به عنوان یک روز جهانی، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد چون این روز، روز مقابله‌ مستضعفین با مستکبرین و روز مقابله‌ ملتهایی است که در زیر فشار ظلم استکبار جهانی، در مقابل ابر قدرتها ایستادند.

پس از پیروزی انقلاب، امام خمینی(ره) در اولین فرصت روزی را برای به نمایش گذاردن حساسیت جهانی نسبت به سرنوشت قدس و نجات آن از چنگال صهیونیست‌های جنایتکار، به عنوان "روز قدس" تعیین و پیامی به همین مناسبت صادر نمودند.

امام در این پیام که روز 16 مرداد 1358 در سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان سال 1399 هجری قمری خطاب به مسلمانان جهان صادر کردند، فرمودند: "من از عموم مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی می‌خواهم که برای کوتاه کردن دست غاصبان اسرائیلی و پشتیبانان آن در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به هم بپیوندند و طی مراسمی همبستگی بین‌المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین اعلام نمایند".

اهمیت روز جهانی قدس برای ملت جمهوری اسلامی ایران به حدی است که رهبر معظم انقلاب در یکی از بیانات خویش درخصوص این روز فرمودند: مردم ایران به عنوان متولیان روز قدس، باید کاری بکنند که برای دیگر ملت ها سرمشق شود، چون هر سال ملت های دیگر در گوشه و کنار، حتی در خود اروپا و جاهای دیگر به تبع شما، روز قدس را گرامی می دارند.

قشرهای مختلف مردم استان سمنان اعم از مردم و مسئولان که همچنان به آرمانهای امام راحل و منویات مقام معظم رهبری پایبند بوده و در مسیر ولایت حرکت می کنند، بار دیگر سعی دارند در این همایش حمایت از مردم مظلوم فلسطین شرکت کنند.

روز قدس تجدید میثاق با آرمان های امام (ره) است

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ضمن بیان اینکه راهپیمائی روز قدس صحنه دادخواهی مظلومان از مستکبران و ستمگران است، تاکید کرد: حضور گسترده امت اسلامی در این راهپیمائی به منزله تجدید میثاق با آرمان های امام (ره) است.

آیت الله سید محمد شاهچراغی تصریح کرد: حضور در راهپیمائی روز جهانی قدس به منزله زنده نگه داشته شدن فلسطین و آگاهی بخشی از ظلم و جنایات صهیونیست ها بر مردم این کشور است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر لزوم اتحاد بین مسلمانان، اظهار داشت: وحدت و انسجام مسلمانان عامل اصلی پیروزی در برابر دشمن است و نباید اجازه داد به اتحاد و همدلی بین مسلمانان کوچکترین خدشه ای وارد شود.

هیچ مسلمانی نمی تواند نسبت به روز جهانی قدس بی تفاوت باشد

استاندار سمنان ضمن اشاره به اینکه روز جهانی قدس فرصتی برای همه مسلمانان و آزادی خواهان در حمایت از بیت المقدس و ملت فلسطین برای مبارزه با رژیم صهیونیستی است، گفت: هیچ مسلمانی نباید در مورد حوادثی که نسبت به مردم مظلوم فلسطین و نیز در مورد قبله اول مسلمانان و مسجدالاقصی رخ داده است، بی تفاوت باشد.

عباس رهی افزود: روز قدس گرچه از مسیر آزادی فلسطین خواهد گذشت اما متعلق به همه انسانها و محل تلاقی انسانهای موحد با انسانهای ظالم است.

مقام عالی دولت در استان سمنان تصریح کرد: روز قدس تجلی صف بندی تاریخی مومنان، آزادیخواهان، عدالت طلبان در برابر همه ستمها، فسادها و خودخواهی هاست و اسلام به دنبال برقراری صلح و عدالت در جهان است.

دفاع از حق مظلوم بر وحدت کلمه در برابر دشمنان پایه ریزی شده است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز با تاکید بر قدر نهادن آرمان های الهی توسط مردم در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، اظهار داشت: بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رهنمودهای خود در خصوص دفاع از حق مظلوم با تاکید بر وحدت کلمه در برابر دشمنان تجاوزگر نهضت بیدادگری را در میان ملل مسلمان پایه ریزی کرد.

حجت الاسلام علی شکری افزود: امروز صدای آزادی خواهی ملت فلسطین و کشورهای اسلامی در جهان و منطقه طنین افکن شده و شعار استقلال و آزادی را در جهان پر از ظلم وستم، سر لوحه کار خویش قرار داده است.

وی عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، امام امت در اولین فرصت، روزی را برای نجات قدس از چنگال صهیونیست ها جنایتکار، به عنوان روز قدس تعیین کرد.

حضور مردم در روز قدس ضربه محکمی به پیکره دشمن است

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان نیز گفت: ایران اسلامی با استکبار جهانی پنجه در پنجه شده است و این نبرد در تمام ابعاد از مرحله طرح و نقشه به مرحله عملیاتی رسیده است و حضور مردم در روز قدس می تواند ضربه محکمی به پیکره دشمن قلمداد شود.

سردار علی استاد حسینی افزود: دشمنان اسلام همه امکانات و تجهیزات خود را برای مقابله با اسلام و جدا کردن نسل سوم از انقلاب و اسلام، بسیج کرده است؛ اما فهم ایرانی و حضور ملت همیشه در صحنه راه را برایشان مانند سد محکمی بسته است.

وی تاکید کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال با توجه به بیداری اسلامی در منطقه و شرایط کشورهای اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است.

روز جهانی قدس تنها به ایران تعلق ندارد

رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان سمنان نیز اظهار داشت: روز جهانی قدس از یادگارهای ارزشمند امام راحل است و تنها به ایران تعلق ندارد بلکه متعلق به تمام مسلمانان جهان است.

غلامرضا کاتب با بیان اینکه روز قدس و راهپیمایی عظیم مسلمانان در آن بیانگر اتحاد ملتهای اسلام در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل است، افزود: تاکید امام راحل و نیز رهبر فرزانه انقلاب همواره بر مشارکت و حضور حداکثری مردم و به ویژه مسلمانان جهان در این خیزش سراسری است.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی بدترین و وحشیانه ترین ستم ها را در حق مردم مظلوم فلسطین روا می دارد اما اسلام به دنبال برقراری صلح و عدالت در جهان است.

چشم مردم دنیا و آزادیخواهان جهان به روز قدس است

فرماندار سمنان نیز با تاکید بر اهمیت راهپیمایی امسال در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و قدس گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس جمعه در سمنان با شعار "بیداری اسلامی مقدمه آزادی فلسطین" برگزار می شود.

حسن سعدالدین افزود: با توجه به اقدامات اخیر دشمنان در منطقه، چشم مردم دنیا و آزادیخواهان جهان به روز قدس و حضور و شرکت مردم در راهپیمایی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در ایران است.

به گفته وی، راهپیمایی روز جهانی قدس جمعه هفته جاری در سمنان ساعت 10:30 از میدان امام رضا (ع) با شعار بیداری اسلامی مقدمه آزادی فلسطین برگزار می شود.

رژیم غاصب صهیونیستی همه ارزش های انسانی را زیر پا گذاشته است

علی پهلوان از مردان انقلابی شهر سمنان نیز اظهار داشت: رژیم غاصب صهیونیستی امروز به عنوان مظهر قدرت غیر قانونی و سلطه گر در سراسر جهان شناخته شده است که همه ارزش های انسانی را زیر پا گذاشته است.

این کاسب قدیمی شهر سمنان تاکید کرد: بنده مطمئنم مراسم روز قدس امسال پرشورتر از سال های گذشته برگزار خواهد شد و همچنین از تمامی مردم کشور دعوت می کنم تا در این روز به میدان بیایند زیرا این روز، روز اقتدار پاکی ها در برابر ظلم و تباهی است.

روز قدس فقط روز فلسطین نیست، بلکه روز اسلام است

خانم غفوریان کارمند صدا و سیمای مرکز سمنان نیز، تصریح کرد: روز قدس فقط روز فلسطین نیست، بلکه روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است. روزی است که چشم استکبار جهانی از حضور چشمگیر ملت ایران از حدقه درخواهد آمد.

این خواهر شهید از مردم شهید پرور استان سمنان خواست تا با شرکت در راهپیمایی روز قدس و حضور پرشور مردم در این روز در اعلام انزجار از استکبار جهانی گامی موثر در تثبیت آزادی و رهایی ملت فلسطین و کشورهای اسلامی بردارند.

قدرت نیروی مردمی انقلاب از انرژی هسته ای هم بیشتر است

خانم جلال از بسیجیان پیشکسوت شهر سمنان نیز، گفت: دشمن با درک قدرت مردمی انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و آرمان های انقلاب است که به فضل الهی و با هدایت حکیمانه رهبری معظم انقلاب در دستیابی به این هدف شوم ناکام خواهند بود.

این خانم خانه دار با بیان اینکه قدرت نیروی مردمی انقلاب اسلامی ایران از انرژی هسته ای هم بیشتر است، تاکید کرد: حضور فرد فرد مردم در راهپیمایی روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مانند انگشتان هر دست اهمیت خاص خودش را دارد.

وی افزود: روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود؛ روزی است که‌ ملتهای مستضعف باید در مقابل مستکبرین، اعلام وجود بکنند.

به گزارش مهر، بی شک مشارکت و حضور پرشور من و شمای مسلمان در این روز و اعلام انزجار از استکبار جهانی، سیلی محکمی بر دهان دشمن خواهد بود.

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گزارشگر مهر: محسن صفا