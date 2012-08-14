  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

به همراه رشته های جدید/

دومین اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 91 اعلام شد

دومین اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 91 اعلام شد

دومین سری از اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته به همراه رشته های تحصیلی جدید آزمون سراسری سال 1391 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مکاتبات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی که پس از تدوین دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون مذکور به این سازمان واصل شده، رشته محل های جدید و یا اصلاحات رشته های مندرج در دفترچه راهنمای شماره 2 اعلام شد.

داوطلبان می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین براساس کدرشته محل های این اطلاعیه و اطلاعیه قبلی چنانچه تاکنون اقدام به انتخاب رشته نکرده اند و یا انتخاب رشته کرده و نیاز به ویرایش رشته های انتخابی خود دارند، می توانند آنها را در فرم انتخاب رشته خود درج کنند. 

داوطلبان حداکثر تا پایان روز چهارشنبه 25 مرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان نسبت به انتخاب رشته و یا ویرایش رشته های خود اقدام کنند.

در اصلاحیه جدید موارد حذفی، تغییر ظرفیت، رشته های جدید اضافه شده، به اطلاع داوطلبان رسیده است.

کنکور سراسری 91 در روزهای 8 تا 10 تیرماه با رقابت یک میلیون و 66 هزار و 141 نفر برگزار شد و پس از انتخاب رشته داوطلبان در روزهای 17 تا 23 مرداد نتایج نهایی آزمون سراسری سال 91 در روزهای 15 تا 17 شهریورماه اعلام می شود.

کد مطلب 1672196

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