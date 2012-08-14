کلاته آروین بجنورد/ محرومیت در همسایگی استانداری

به گزارش خبرنگار مهر، محرومیت کلاته آروین، سکونتگاهی در نزدیکی استانداری خراسان شمالی که با توسعه بجنورد خود را به این شهر متصل کرده است دل هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد.

درست در هنگامی که ادارات کل خراسان شمالی در اطراف میدان بازرگانی احداث می‌شدند و قد می‌کشیدند، سکونتگاه کلاته آروین پشت این ساختمان‌ها از نظر پنهان شد و به نظر می‌رسد مردمانش نیز آرام آرام به فراموشی سپرده شدند.

حاشیه نشینی و یا سکونت گاه‌های غیررسمی در شهرهایی چون بجنورد از آنجا پدید آمد که با رشد طول و عرض شهر، برخی افراد ساکن در روستاهای اطراف، خود را در محدوده اقتصاد شهری و زندگی شهری یافتند اما هیچ گاه نتوانستند جذب اقتصاد شهری شوند و به نان و نوایی برسند.

اسکان غیررسمی به علت فقر شهری، مهاجرت و نبود فضای رسمی مناسب و در حد استطاعت اقشار کم درآمد، مسکن سازی شتابزده، پیوستگی عملکردی با شهر اصلی وگسست کالبدی از آن و ... سبب شد تا در این حواشی تجمعی از اقشار عمدتا کم درآمد و فقیر حاصل شود و محیطی با کیفیت پایین زندگی وکمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراکم بالای جمعیتی بر مرکز استان تحمیل شود.

ویژگی‌های گفته شده سبب شد تا ساکنین این گونه سکونتگاه‌ها در معرض آسیب‌های اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی قرار گیرند و این موضوع موجب جدایی گزینی آن‌ها از شهر اصلی شود.

شاید نتوان کلاته آروین را محروم‌ترین حاشیه بجنورد دانست، اما قطعا یکی از سکونتگاه‌های محروم این شهر خواهد بود.

پای صحبت مردم این منطقه که بنشینی از عالم و آدم گله دارند اما غالبا نوک پیکان تیز انتقادات آنها به سمت شهرداری نشانه رفته است و وعده‌های مکرری که می‌دهند و وفا نمی‌کنند.

محمد مکرمی یکی از ساکنین این منطقه است، او در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیچ کس باور نمی‌کند در پس ساختمان استانداری و ساختمان‌های زیبای ادارات کل خراسان شمالی مردمی با این وضعیت زندگی کنند و کسی صدایشان را نشنود.

وی می‌گوید: به علت اینکه غالب ساکنین این منطقه نتوانسته اند در پیشرفت و توسعه شهری هضم شوند و خود را جزئی از مرکز استان بدانند، همواره خود را وصله ناجوری بر پیکره این شهر می‌دانند.

مکرمی می‌افزاید: بیکاری در بین مردان این سکونتگاه بیداد می‌کند و غالب کسانی هم که به حساب خودشان سر کار می‌روند کارگران روز مزدی هستند که یک روز کار دارند و ده روز نیز بیکار و در انتظار کسی که صاحب کار جدیدشان شود.

الهه صادقی یکی از بانوان ساکن در این منطقه است در حالی که چند قرص نان دستش گرفته و دو کودک قد و نیم قد نیز در پی‌اش روان هستند از کوچه می‌گذرد، از او در مورد وضعیت زندگی در کلاته آروین می‌پرسم، با دستش کوچه را اشاره می‌کند و می‌گوید: وضعیت این است که می‌بینید، کوچه‌های خاکی، خانه‌های کاهگلی، جوانانی بیکار و مزاحم و غروب نیز که بیاید این منطقه می‌شود جولانگاه انواع و اقسام انسان‌های خلافکار و معتاد.

او می‌گوید: شاید برخی احساس کنند که با زندگی در این محله خو گرفته و کاستی‌های آن به چشممان نمی‌آید، اما گناه بچه‌ها و کودکان ما چیست که نباید از آینده‌ای بهتر برخوردار باشند؟

پیش از این اعضای شورای اسلامی بجنورد از بی‌توجهی شهرداری به حواشی این شهر انتقاد کرده بودند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی بجنورد در نشست شورای اسلامی این شهر با اشاره به اینکه اخیراً از چند محله حواشی شهر از جمله باغ عزیز، کلاته آروین، کلاته جوادیه و شرق سپاه بازدید کردم، گفت: متأسفانه مشکلات زیادی در این مناطق بوده که زیبنده نیست.

ابراهیم امانی تصریح کرد: در شرق سپاه و در معابر دو کوچه پرتردد به دلایل نامعلوم ماسه تخلیه شده و عملا تردد در این کوچه‌ها بسته شده که در صورت هرگونه حادثه و یا مورد اورژانسی شهروندان ساکن در این منطقه با مشکل مواجه خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه حواشی شهر حال خوبی ندارند، گفت: برخی از اقدامات نیاز به هزینه آن چنانی نداشته و با برخی تدبیرها مشکلات را می‌شود حل کرد.

امانی وضعیت باغ عزیز را آشفته و قرمز عنوان کرد و افزود: باید سریع‌تر به مشکلات حواشی شهر سامان داد و آن را برطرف کرد.

رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی بجنورد نیز رهاسازی فاضلاب خانگی را از مهم‌ترین مشکلات حواشی این شهر برشمرد و بر ساماندهی آن از سوی شرکت‌های متولی و شهرداری تاکید کرد.

سیداسماعیل سیدی رهاسازی فاضلاب خانگی در معابر حواشی شهر را سبب تخریب معابر عنوان کرد و گفت: این واحدهای مسکونی جریمه هم شده‌اند لیکن لازم است تا میزان جریمه‌ها به عنوان یک عامل بازدارنده افزایش یابد.

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گزارش: علی خادمی