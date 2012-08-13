تجویز برخی داروهای ضد فشار خون افسردگی سالمندان را تشدید می ‌کند

محمود وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات عاطفی سالمندان و راه حل آنها اظهار داشت: کم شدن حافظه، اختلال یادگیری، سخت گیری و دوست نداشتن ایجاد دگرگونی در زندگی از تغییرات روانی دوران سالخوردگی است .

وی ادامه داد: اختلالات عاطفی ناشی از ناسازگاری اجتماعی است و ناتوانی در انطباق با واقعیات زندگی می ‌تواند منجربه بدخلقی، در خود فرو رفتن، افسردگی، بیزاری از زندگی و حتی خودکشی شود .

وکیلی عنوان کرد: تجویز برخی داروهای ضد فشار خون برای کنترل فشار خون سالمندان ممکن است افسردگی آنها را تشدید کند .

استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تصریح کرد: به علت سالخوردگی، ایجاد کری یک مسئله رایج است و سالخوردگانی که مبتلا به سکته مغزی می‌شوند ممکن است دچار اختلالات گویشی نیز بشوند و مشکل برقراری ارتباط با دیگران پیدا کنند .

وی با بیان اینکه بهترین راه حفظ بهداشت روانی و اجتناب از افسردگی که مشخصه سنین بالا است، ادامه فعالیت ‌های اجتماعی است عنوان کرد: انزوای اجتماعی و به فکر فرو رفتن، محتمل ‌ترین راه ایجاد افسردگی و زوال عقل است .

وکیلی افزود: برقراری رابطه دوستی با سایر افر اد سالمند و صرف اوقات با آنها اقدامی صحیح برای تضمین رضایت روانی است.

وی بیان داشت: فقدان تحریک ذهنی منجر به افسردگی و تغییر سریع وضعیت بهداشت روانی فرد می ‌شود .

وکیلی با بیان اینکه هر چه قوای ذهنی یک فرد بیشتر مورد استفاده قرار گیرد فرد سالمتر خواهد ماند، افزود: اجتناب از تنهایی و خستگی حائز اهمیت است بر این اساس سالخوردگان باید تلاش کنند فعال بمانند و با اعضای خانواده، دوستان و همسایه‌ها ارتباط برقرار کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از سالمندان مجبور هستند با بیشتر از یک اختلال بالینی مانند آرتروز، فشار خون بالا و دیابت زندگی کنند اما این امر به معنای آن نیست که فرد باید در رختخواب باقی بماند .

این متخصص پزشکی اجتماعی گفت: با دریافت توصیه‌های پزشکی مناسب و یک شیوه زندگی مطلوب، فرد می‌تواند زندگی سالم و فعالی داشته باشد .