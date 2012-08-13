تجویز برخی داروهای ضد فشار خون افسردگی سالمندان را تشدید می ‌کند

محمود وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات عاطفی سالمندان و راه حل آنها اظهار داشت: کم شدن حافظه، اختلال یادگیری، سخت گیری و دوست نداشتن ایجاد دگرگونی در زندگی از تغییرات روانی دوران سالخوردگی است.
وی ادامه داد: اختلالات عاطفی ناشی از ناسازگاری اجتماعی است و ناتوانی در انطباق با واقعیات زندگی می تواند منجربه بدخلقی، در خود فرو رفتن، افسردگی، بیزاری از زندگی و حتی خودکشی شود.
وکیلی عنوان کرد: تجویز برخی داروهای ضد فشار خون برای کنترل فشار خون سالمندان ممکن است افسردگی آنها را تشدید کند.
استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تصریح کرد: به علت سالخوردگی، ایجاد کری یک مسئله رایج است و سالخوردگانی که مبتلا به سکته مغزی میشوند ممکن است دچار اختلالات گویشی نیز بشوند و مشکل برقراری ارتباط با دیگران پیدا کنند.
وی با بیان اینکه بهترین راه حفظ بهداشت روانی و اجتناب از افسردگی که مشخصه سنین بالا است، ادامه فعالیت های اجتماعی است عنوان کرد: انزوای اجتماعی و به فکر فرو رفتن، محتمل ترین راه ایجاد افسردگی و زوال عقل است.
وکیلی افزود: برقراری رابطه دوستی با سایر افر اد سالمند و صرف اوقات با آنها اقدامی صحیح برای تضمین رضایت روانی است.
وی بیان داشت: فقدان تحریک ذهنی منجر به افسردگی و تغییر سریع وضعیت بهداشت روانی فرد می شود.
وکیلی با بیان اینکه هر چه قوای ذهنی یک فرد بیشتر مورد استفاده قرار گیرد فرد سالمتر خواهد ماند، افزود: اجتناب از تنهایی و خستگی حائز اهمیت است بر این اساس سالخوردگان باید تلاش کنند فعال بمانند و با اعضای خانواده، دوستان و همسایهها ارتباط برقرار کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از سالمندان مجبور هستند با بیشتر از یک اختلال بالینی مانند آرتروز، فشار خون بالا و دیابت زندگی کنند اما این امر به معنای آن نیست که فرد باید در رختخواب باقی بماند.
این متخصص پزشکی اجتماعی گفت: با دریافت توصیههای پزشکی مناسب و یک شیوه زندگی مطلوب، فرد میتواند زندگی سالم و فعالی داشته باشد.
وی ادامه داد: فقط ۳۵ درصد از افراد بالای ۸۵ سال از نظر فعالیتهای روزمره دچار مشکل میشوند و فقط ۲۰ درصد آنها خانه نشین شده و محتاج پرستاری هستند.
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