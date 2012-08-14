  1. سیاست
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

نامه اصلاح طلبان به رهبر معظم انقلاب

نامه اصلاح طلبان به رهبر معظم انقلاب

در جلسه اخیر اصلاح طلبان تصمیم گرفته می شود تا خاتمی نامه ای نوشته و با ذکر یک شرط معقول برای بازگشت اصلاح طلبان از طریق هاشمی این نامه را به دست مقام معظم رهبری برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شنیده شده اخیراً سران اصلی اصلاحات جلسه‌ای برگزار کرده و در این جلسه بیان شده که آقای خاتمی برای  بازگشت اصلاحات نامه‌ای بنویسد و از طریق آقای هاشمی به رهبری برساند.

همچنین در این جلسه مقرار شد تا در این نامه یک شرط معقولی برای بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی کشور بگذارند.

در این جلسه بیان شده که " بیان شرط آزادی زندانیان " راه بازگشت را بسته میکند و باید به طریقی برائت ضمنی در این نامه بیان شود.

نقل است تحلیل برخی افراد در این جلسه‌ این بوده که حداقل ارزش این نامه این است که اگر از سوی نظام هم چراغ سبزی دیده نشد، در عوض این نامه در تاریخ ثبت می‌شود و ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

کد مطلب 1672249

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