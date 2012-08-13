46 پروژه کشاورزی در هفته دولت در نهاوند بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احد ظفری ظهر پیش از ظهر در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان نهاوند که در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: 25 درصد پروژه ها و طرح های جهاد کشاورزی استان همدان در هفته دولت به شهرستان نهاوند اختصاص دارد که شامل 46 طرح و پروژه است.

وی گفت: برای اجرای پروژه های جهاد کشاورزی استان همدان که در هفته دولت به بهره برداری می رسد مبلغ 30 میلیارد و 874 میلیون تومان اعتبار هزینه شده و شهرستان نهاوند توانسته شش میلیارد و 397 میلیون تومان از این اعتبار را به خود اختصاص دهد.

شهرک دامپروری شهرستان نهاوند در هفته دولت به بهره برداری می رسد

وی در ادامه طرح ها و پروژه های آماده بهره برداری شهرستان نهاوند در هفته دولت را شامل سیستم آبیاری تحت فشار، احداث گاوداری های صنعتی، کارخانه های فرآوردهای لبنی و کارخانه کود بیولژیک دانست و افزود: شهرک دامپروری شهرستان نهاوند نیز در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

ظفری افزود: در این شهرک 30 واحد پرورش گاو احداث شده که در مجموع ظرفیت نگهداری 1000 رأس گاو را دارند.

وی گفت: این شهرک در روستای علمدار از توابع بخش مرکزی با اعتبار 300 میلیون تومان از محل اعتبارات بخش دولتی و خصوصی ساخته شده است.

وی با بیان اینکه با بهره برداری طرح ها و پروژهای جهاد کشاورزی در هفته دولت زمینه اشتغال 816 نفر از جوانان تحصیلکرده فراهم خواهد شد، گفت: سیاست جهاد کشاورزی در سال 91 ایجاد تحول بزرگی در عرصه کشاورزی شهرستان با واگذاری منابع مستعد و اراضی قابل کشاورزی به جوانان است.

106 هکتار از اراضی کشاورزی نهاوند به جوانان تحصیلکرده واگذار شده است

وی ادامه داد: تاکنون 106 هکتار از اراضی مستعد قابل کشاورزی که دارای آب و برق هستند به جوانان تحصیلکرده واگذار شده و زمینه اششتغال 250 نفر فراهم ساخته است.

ظفری گفت: در حال حاضر مراحل قانونی واگذاری 610 هکتار دیگر از اراضی مستعد و قابل کشاورزی به جوانان بیکار در حال انجام است.

وی گفت: شهرستان نهاوند از ابتدای سال جاری تا کنون 165 طرح مصوب استانی با اعتبار 21 میلیارد ریال داشته که از این مبلغ 10 میلیارد ریال از محل اعتبار استانی و 11 میلیارد ریال آن از محل بودجه شهرستانی تأمین شده است.

رئیس جهاد کشاورزی نهاوند افزود: با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون تومان 600 هکتار از اراضی کشاورزی نهاوند تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته و لوله گذاری 105 کیلومتر انتقال خط لوله آب با اعتبار بخش دولتی و خصوصی به مزارع نهاوند در حال انجام است.

وی اضافه کرد: در بخش شیلات تولیدات ماهی از 1830 تن در ماه به دو هزار تن در ماه افزایش یافته و در بحث ترویج و توسعه باغات نهاوند مبلغ 340 میلیون تومان برای احداث باغات جدید هزینه شده است.