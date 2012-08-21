برای رسیدن به سه امتیاز بازی با پرسپولیس باید خودکشی کنیم!

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی در حاشیه تمرین عصر امروز سه شنبه استقلال ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: دربی هفتاد و پنجم مثل یک جنگ می‌ماند که باید تلاش کنیم سه امتیاز این بازی را بگیریم چرا که برای همه این سه امتیاز مهم است و باارزش. به نظر من حتی برای سه امتیاز این دیدار باید خودکشی هم کرد!

وی تاکید کرد که در دیدار برابر پرسپولیس خط دفاعی این تیم به نقطه قوت آبی پوشان تبدیل خواهد شد و در مورد اینکه مانوئل تا به حال مثل قلعه نویی دربی را نباخته است گفت: شرایط فوتبال مصر با ایران فرق می کند. بازی استقلال و پرسپولیس حساسیت بالایی دارد و مثل ال کلاسیکو اسپانیا می ماند.

مدافع تیم فوتبال استقلال در پایان خاطرنشان کرد: اهل کری خواندن نیستم اما تمام تلاشمان را خواهیم کرد که در پایان دیدار برابر پرسپولیس هوادارانمان را خوشحال به خانه هایشان بفرستیم.