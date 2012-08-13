قانون در خصوص جدایی ری از پایتخت تصمیم می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر ،محمدهادی ایازی پیش از ظهر امروز در مراسم بازدید خبرنگاران و اصحاب رسانه از پروژه باغ موزه قصر، در پاسخ به این سئوال که آیا زندان اوین نیز همانند زندان قصر تغییر کاربری می یابد، گفت: جلساتی با مدیران قوه قضاییه برگزار شده و بحثهای اولیه برای تنظیم تفاهمنامه صورت گرفته و مکان یابی آن نیز انجام شده که خارج از تهران و به سمت حسن آباد است که پس از انتقال زندان اوین به آن محل و تامین اعتبارات ، زندان اوین به مرکز فرهنگی تبدیل می شود .

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در خصوص احداث پروژه باغ کتاب و فاز دوم بوستان ولایت بیان کرد: پیش بینی شده تا پایان سال جاری باغ کتاب که 65 هزار متر مربع زیربنا دارد و بزرگترین نمایشگاه در خصوص فروشگاه کتاب در کشور است به بهره برداری برسد.

وی افزود: جزء کوچکی از بوستان ولایت هنوز تخلیه نشده که در این خصوص توافقات لازم به عمل نیامده که حتما تخلیه می شود. در حال حاضر طراحی فاز دوم این بوستان در دست اجراست که پس از طراحی احداث آن آغاز می شود.

ایازی درادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه خروج پادگان ها از شهر تهران روند کندی را طی می کند و آیا شهرداری به تنهایی باید این اقدام را به انجام برساند اظهار کرد : 15 درصد از مساحت تهران را پادگانها تشکیل داده اند و همانگونه که پادگان قلعه مرغی با 300 هکتار مساحت تغییر کاربری یافته و به بوستان ولایت تبدیل شد، تغییر کاربری پادگانهای داخل شهر از برنامه های شهرداری تهران است و هم اکنون در حال مذاکره برای تغییر کاربری برخی مراکز نظامی در شهر تهران هستیم که در این مورد می توان به همکاری ارتش جمهوری اسلامی برای واگذاری مراکز نظامی موجود در ادامه بزرگراه شهید همت تا وردآوردبرای اجرای پروژه صدر اشاره کنم.

سخنگوی شهرداری تهران تاکید کرد: در بحث خروج پادگانها و مراکز نظامی از تهران ، شهرداری اهتمام ویژه ای داشته و از دولت نیز انتظار داریم با تامین اعتبار کمک کند تا هرچه سریعتر این مراکز را ازشهر تهران خارج کنیم.

وی اضافه کرد: تا به حال اعتبار خروج این مراکز از پایتخت توسط شهرداری تهران تامین شده و در آینده نزدیک، پادگان جی نیزبه خارج از تهران منتقل خواهد شد.

ایازی دربخش دیگری از سخنان خود در مورد جشنواره هایی که شهرداری در سال جاری برگزار می کند گفت : شهرداری 110 عنوان برنامه را در ماه شعبان برگزار کرد و در ماه رمضان نیز جشنواره برآستان جانان را در 22 بوستان شهر برگزار کرد همچنین برنامه شب های شیدایی را در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد که با استقبال گسترده شهروندان روبرو شده است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: در شهریور ماه توسط سامانه های نشاط، جشنواره متعددی در بوستان های سطح شهر به طور گسترده برگزارمی شود همچنین جشنواره شکوفا در حوزه آی تی، جشنواره مشکلات در حوزه آموزش شهروندی ، جشنواره تسنیم با موضوع بانوان ، جشنواره پویا در حوزه ورزش شهروندی ، جشنواره سلامت در حوزه سلامت و جشنواره علم در حوزه علوم در 6 ماه دوم سال برگزار خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص اجرای پروژه صدر - نیایش ، اظهار کرد: این پروژه همزمان با زمان بندی اعلام شده در حال اجراست و پیش بینی شده در 22 بهمن به بهره برداری رسد.

خسارت بیمه هنوز پرداخت نشده است

ایازی در خصوص شکایت مترو برای دریافت خسارت از بیمه در بحث آبگرفتگی اخیر اظهار کرد : متاسفانه یارانه مترو پس از گذشت 5 ماه هنوز از سوی دولت به شهرداری ارائه نشده این درحالی است که ما امسال به غیر از یارانه مترو ، موضوع بهره برداری از 19 کیلومتر مسیر پیش بینی شده خط 3 مترو را نیز داریم و همانگونه که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده ، انتظارداریم این تامین اعتبار از سوی دولت به انجام رسد و دولت هر چه سریعتر نسبت به تامین اعتبار اقدام کند. در بحث آبگرفتگی نیز تاکنون مبلغی از مترو دریافت نشده است.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین در خصوص اجرای برنامه های قرآنی در ماه رمضان اظهارکرد : تمامی برنامه های فرهنگی اجرا شده در ماه رمضان با محوریت قرآن برگزارمی شود و قریب 2 هزار مسجد در تهران داریم که برخی از آنها دیده نمی شود که برای این مساجد گلدسته احداث می شود همچنین صدای اذان در سطح شهر پخش خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون متاسفانه بحث وجود پرچم ایران مغفول مانده بود افزود : تاکنون 72 پرچم بزرگ در سطح شهر نصب شده و سومین پرچم بزرگ جهان نیز به زودی در باغ موزه دفاع مقدس به بهره برداری می رسد.

ایازی در ادامه اظهار کرد : باغ موزه قصر قبل از اتمام تابستان در 17 شهریور به بهره برداری می رسد و مرکز نمایش های آیینی نیز تا پایان امسال بهره برداری می شود.

لزوم اجرای پروژه صدر - نیایش

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که گفته می شوداجرای پروژه صدر نیایش بر خلاف طرح جامع حمل و نقل است گفت : اجرای این بزرگراه براساس طرح جامع ترافیک که مصوبه شورای شهر است در حال اجراست و اعضای شورای شهر و حتی مدیران شهری دیگرشهرها که ار این پروژه دیدن کرده اند اظهارمی کنند اجرای این پروژه از طرح هایی بوده که شهرداری باید اجرا می کرده است.

وی در ادامه درخصوص اجرای پروژه باغ موزه قصر اظهار کرد: یکی از وظایف مدیران شهری این است که کشتارگاهها، زندانها، مراکز آموزش نظامی و پادگانها را به مراکز فرهنگی تبدیل کنند که این موضوع در تمامی کشورها به انجام می رسد. زندان قصر نیز در این محل مشکلاتی را برای مردم این منطقه ایجادکرده بود که آنها خواستند این مکان به مرکز فرهنگی تبدیل شود.

ایازی افزود: در قسمت شرقی این مکان میدان میدان میوه و تره بار احداث شده و بخشی نیز برای ایجاد مراکز نمایش مانند مرکز نمایش ایرانشهر تملک یافته که به زودی احداث می شود. همچنین در این مکان احداث پارکینگ طبقاتی در نظر گرفته شده است.

بهره بردرای از 2 کیلومتر از بزگراه یادگارامام(ره)

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه گفت : 2 کیلومتر ازبزرگراه یادگار امام(ره) هفته آینده به بهره برداری می رسد که با بهره برداری ازاین بزرگراه بخشی از مشکلات ترافیکی منطقه 7 حل شود.

ایازی در خصوص بحث جرایی ری از تهران اظهار کرد : چند برابردرآمد شهرداری شهر ری ، توسط شهرداری دراین منطقه هزینه می شود چراکه در مناطق جنوبی عقب ماندگی بیشتراست و شعار ما نیز کاهش فاصله جنوب و شمال است.

در خصوص جدایی ری تابع قانونیم

وی افزود: درخصوص جدایی ری قانون تعیین کننده است. هفته پیش جلسه ای با حضور معاونان وزارت کشور و اعضای شورا تشکیل شد و مقرر شد ترکیبی از اعضای شورا، مجلس ، استانداری ، وزارت کشور و شهرداری تکیل شود و جمع بندی آنها مبتی این اقدام قرار گیرد اما ما براین باوریم که شهر ری و تهران موضوعاتشان پیوستگی دارد و شاید قابلیت جدایی نداشته باشنداما نهایتا هرچه قانونگذار تصمیم گیرد ما اجرا می کنیم.

سخنگوی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در شهرری بزرگترین مجموعه ورزشی جانبازان به نام قمر بنی هاشم (ع) توسط شهرداری تهران احداث شده علاوه بر آن بیش از 50 زمین چمن مصنوعی ، یک مرکز بزرگ ورزشی ، 26 سراسی محله و مراکز فرهنگی گسترده به بهره برداریرسیده است . و به طور کلی اعتباراتی که به شهری ری داده می شود بیش ازاعتبارات سایر مناطق تهران است.

درختان در پروژه های شهری منتقل می شوند

ایازی در پاسخ به این سئوال که شهرداری برای جلوگیری ازساخت و سازها در باغات چه اقدامی به انجام می رساند و چرا در اجرای برخی پروژه های شهری باغات تخریب می شوند گفت: شهرداری متولی حفظ محیط زیست شهری است و ما بر این باور هستیم که باید باغات احیا و حفظ شوند و این موضوع در کمیسیون ماده 7 نیز مورد تاکید است اما ممکن است که در اجرای برخی پروژه های شهری باغات تخریب شود که در این صورت به طور قطع ، درختان به جای دیگری منتقل می شوند همانگونه که دراجرای بزرگراه صدر، درختان رفوژ میانی این بزرگراه به بوستان ولایت انتقال داده شد.

وی درادامه افزود : اگر شهروندان نیز بخواهند باغ را تغییر کاربری دهند باید به تصویب کمیسیون ماده 7 برسد و شهرداری به این مضوع اهتمام ویژه دارد.

ایازی در پایان در خصوص احداث بزرگراه یادگار امام (ره) اظهارکرد: ضلع جنوبی این بزرگراه در دو سطح منفی یک و همسطح کامل شده و ظرف هفته آینده به بهره برداری می رسد. این بزرگراه شامل 5 تقاطع طوس، دامپزشکی، هاشمی، شهید دستغیب و امام خمینی (ره) است که در حدود 2 کیلومتر از این بزرگراه هفته آینده به بهره برداری می رسد و ما امیدواریم با بهره برداری ازاین بزرگراه بخشی از مشکلات ترافیکی منطقه 7 حل شود.