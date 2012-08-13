روز جهانی قدس مصداق عینی استکبار ستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سلطانی ظهر دوشنبه در نشست خبری پیرامون برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار کرد: هر اندازه حضور مردم در این آیین بیشتر باشد، همدلی و حمایت ازمردم فلسطین در سطح بین الملل افزایش می یابد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات خراسان رضوی گفت: استکبار جهانی خیزش های بیدار گرایانه کشورهای اسلامی را مغایر سیاست های خصمانه خود می بینند و به طرق مختلف درصدد سرکوبی اشاعه بیداری اسلامی در منطقه است.

وی استکبار جهانی و دشمنان و حکومت های وابسته به آنها که خیزش های بیدار گرایانه کشورهای اسلامی را مغایر سیاست های خصمانه خود می بینند، به طرق مختلف در صدد سرکوبی این نهضت ها و جلوگیری از اشاعه آن هستند.

وی گفت: با توجه به شرایط ملی و بین المللی و افزایش تحریم ها و تهدیدات دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و خیزش های بیدار گرایانه مردم در کشورهای اسلامی منطقه و جهان، شرکت آحاد مردم ایران و مردم مسلمان کشور های دیگر در راهپیمایی روز جهانی قدس افزایش چشمگیری داشته است.

حجت الاسلام سلطانی گفت: تهیه تصویر هوایی راهپیمایی همزمان با پخش بین المللی و کشوری که موجب ایجاد یاس و نومیدی میان دشمنان اسلام و ایجاد نشاط و امید بین مسلمانان دنا دیگر برنامه اجرایی روز جهانی قدس است.

وی اظهار داشت: امام خمینی (ره) در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با درک شرایط حساس منطقه و جهان و جنایتهای رژیم صهیونیستی در فلسطین، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند.

وی با اشاره به اینکه خیزشهای بیداری اسلامی در برخی کشورها مانند تونس، لیبی و مصر موجب سرنگونی حکام مستبد وابسته به مستبکران شده و امیدواریم با استمرار این قیامها شاهد به ثمر نشستن نتایج آنها در دیگر کشورها از قبیل بحرین و عربستان نیز باشیم.، افزود: روز جهانی قدس امسال با توجه به تحولات منطقه بسیار حائز اهمیت است و لذا شرکت مردم باردیگر دشمنان را نا امید می کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات خراسان رضوی علت نسل کشی و کشتار وحشیانه مسلمانان میانمار را هراس استکبار و صهیونیسم بین الملل از گسترش بیداری اسلامی در جهان دانست و تصریح کرد: رژیم اشغالگر قدس اینک نه تنها فلسطین بلکه تمام دنیای اسلام را مورد هدف قرار داده و قصد دارد قبله اول مسلمین را محو و نابود کند.

حجت الاسلام سلطانی گفت: دشمنان و صهیونیست ها اکنون در سوریه با استفاده از ایادی خود جنایات هولناکی را مرتکب می شوند اما آنها باید بدانند که اراده و ایمان مردم و مقاومت آنها، دشمنان را با شکست مواجه خواهد کرد.

وی تجلیل از بیداری اسلامی ملت های اسلامی و نکوداشت دومین سالگرد بیداری اسلامی کشور های منطقه ایجاد وحدت بین همه مسلمانان دنیا و هشدار به تفرقه افکنان در کشورهای اسلامی، تجدید بیعت با آرمان های امام راحل و خون شهدا در حفظ ارزش های دین مبین اسلام از دیگر اهداف راهپیمایی روز قدس است.

وی گفت: چاپ ویژه نامه مشترک توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و روز نامه قدس در رابطه با مسئله فلسطین و روز جهانی قدس، بر پایی نمایشگاه قدس و انتفاضه مرتبط با مظلومیت مردم فلسطین و اشغالگری و جنایت رژیم غاصب صهیونیستی در غزه در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از جمله برنامه های جانبی راهپیمایی روز قدس است.

وی ادامه داد: نصب بالن و ماکتهای قدس در مسیر راهپیمایی و سطح شهر، سرویس دهی رایگان توسط سازمان اتوبوس رانی و قطار شهری مشهد برای مردم مومن و روزه دار مشهد از کلیه پایانه های سطح شهر به میدان شهدا و بالعکس از مهمترین اقدامات پیش بینی شده در این روز است.

حجت الاسلام سلطانی افزود: راهپیمایی روز جهانی قدس در بیست و نه شهرستان و هفتاد شهر و بخش استان خراسان رضوی همزمان با سراسر کشور نیز در خراسان رضوی برگزار و اقلام تبلیغی شامل پوستر و تراک به شهرستان های استان ارسال می شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات خراسان رضوی با اشاره به اینکه روز جهانی قدس مصداق عینی استکبار ستیزی و موجب بیداری مسلمانان و آگاهی آنان از سیاست های خصمانه مستکبران، دولت ها و حکومت های وابسته به آنان شده است، تصریح کرد: احیا ابتکار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) مبنی برنامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بنام روز قدس در راستای پاسداشت قبله اول مسلمین و محل معراج نبی مکرم اسلام(ص) از جمله اهداف راهپیمایی روز قدس است.

وی به دیگر اهداف راهپیمایی بزرگ روز قدس اشاره کرد و افزود: حمایت از تمام مظلومان جهان خاصه آوارگان ستمدیده فلسطین، اعلام تنفر از طراحان تشکیل دولت صهیونیستی و تصرف از نیل تافرات و اعلام انزجار از جنایت رژیم غاصب صهیونیستی در قتل عام مردم بی گناه از اهداف برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس است.

وی تصریح کرد:اطاعت از فرامین ولی امر مسلمین جهان آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی در مقابله با استکبار جهانی، حمایت از دولت و ملت سوریه و تقییح کشتار مسلمانان کشور میانمار را از دیگر اهداف روز جهانی قدس برشمرد.

گفتنی است، راهپیمایی روز قدس مشهد با سخنرانی حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشورواز ساعت صبح روز جمعه (27مرداد) تجمع شرکت کنندگان در عرصه میدان شهدا و در مسیر های خیابان امام خمینی(ره)، چهاراه شهید مدرس، خیابان خسروی وبه سمت بارگاه منور رضوی اعلام انزجار خود را نسبت به صهیونیزم جهانی اعلام میدارند.