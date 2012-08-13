به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیزاده در نشست هماندیشی ششمین جشنواره و نمایشگاه بینالمللی رسانههای دیجیتال با حضور شرکتها و موسسات فعال رسانههای دیجیتال، گفت: امسال در ششمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال بخشهای متنوع و جذابی آماده شده و پیشبینی میشود که سه میلون نفر از این نمایشگاه بازدید کنند.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال افزود: نقشه ششمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال به تفکیک بخشها هم اکنون آماده شده و ظرف روزهای آینده بر روی پرتال جامع www.saramad.ir قرار داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: 25 مردادماه، ثبتنام از شرکتهای متقاضی حضور در این نمایشگاه آغاز خواهد شد.
به گفته علیزاده، همچنین زمان تحویل نرمافزارها برای شرکت در بخش جشنواره ششم رسانههای دیجیتال، تا 15 شهریورماه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بعد از برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد، نمایشگاه سیار رسانههای دیجیتال نیز راهاندازی خواهد شد که در مکانهای پر رفت و آمد و پر بازدید نیز تردد خواهد کرد.
علیزاده افزود: همچنین 3 روز پس از افتتاح نمایشگاه رسانههای دیجیتال، نمایشگاه مجازی رسانههای دیجیتال نیز آغاز به کار خواهد کرد.
نظر شما