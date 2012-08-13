مشخص شدن مسیرهای راهپیمایی روز قدس در شیراز

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد رضایی در نشست خبری به مناسبت روز قدس اظهار داشت: مراسم روز قدس در سراسر استان فارس ساعت 10 و 30دقیقه صبح جمعه 27 مرداد ماه سال جاری آغاز می شود که در شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) مردم برای آغاز راهپیمایی در میدان امام حسین (ع) جمع می شوند.

وی ادامه داد: مسیرهای راهپیمای شبراز به ترتیب خیابان مشیرفاطمی، چهارراه پانزده خرداد، چهارراه خیرات، چهار راه مشیر، چهارراه پیروزی، بلوار آیت الله دستغیب و در نهایت مصلای نماز جمعه است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس اضافه کرد: سخنران امسال روزدر قدس شهرشیرازنماینده ولی فقیه در سپاه پاسدران حجت السلام علی سعیدی است که علاوه بر سخنرانی قطع نامه رانیزایشان قرائت می کنند.

حجت الاسلام رضایی یادآورشد: به منظور رفاه مردم سازمان اتوبوسرانی از تمام محلات و شهرکهای اطراف شیراز وسیله حمل ونقل برای رفت وآمد شهروندان قرار داده است.

وی تصریح کرد: امسال در مسیرهای راهپیمایی روز قدس تانکرهای آب برای تجدید وضو روزداران قرار داد شده و براساس برنامه ریزیهای انجام شده درب مساجد موجود در مسیر نیز به منظور استفاده شهروندان باز است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس همچنین ابراز داشت: 30 ایستگاه فرهنگی نیز در مسیرهای راهپیمایی روز قدس در نظر گرفته شده تا علاوه برحضور شهروندان در این ایستگاهها جوانان ونوجوانان نیزنظرات خود را در مورد روز قدس به صورت شعر ونقاشی بیان کنند.

حجت الاسلام رضایی سپس از حضور اقلیتهای مذهبی به خصوص یهودیان، تشکلهای مردمی بویژه دانشجویان و دانش آموزان یاد کرد و بیان داشت: امید دارم رسانه ها امسال راهپیمایی روز قدس را مناسب تر از سالهای گذشته پوشش دهند تا دشمنان اسلام وانقلاب در سراسر دنیا بار دیگر مایوس شوند.