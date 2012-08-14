تدوین استاندارد مصرف و برچسب انرژی برای سیستم پکیج‌

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس کیوان نیاکی- مجری طرح، سیستم های تهویه مطبوع در دستگاه های پکیج یونیت ها را مجموعه ای یکپارچه از سیستم‌های خنک کننده و گرمازای خانگی و صنعتی توصیف کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شاخص های مصرف انرژی در بسیاری از کشورهای دنیا متغیر و وجود استاندار شاخص در این زمینه برای کاهش واردات دستگاه های پر مصرف و افزایش زمینه رقابتی در تولید دستگاه های کم مصرف در کشور ضروری است از این رو تدوین استاندار مصرف مورد توجه قرار گرفت.



نیاکی با بیان اینکه تدوین این استاندارد به سفارش معاونت انرژی وزارت نیرو اجرایی شد، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح کاهش مصرف انرژی در کشور است که این امر از طریق استانداردسازی سیستم های انرژی بر امکان پذیر می شود.



مجری طرح دستگاه های پکیج یونیت تهویه مطبوع را از جمله دستگا‌ه های پرمصرف توصیف کرد و یادآور شد: در این طرح مصرف بالای انرژی این دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت برای آنها استاندارد مصرف و برچسب انرژی با شماره ملی استاندارد 10306 تدوین و عرضه شد.



وی با اشاره به اهمیت استاندارد مصرف پکیج، خاطر نشان کرد: تغییر یک رده انرژی دستگاه حداقل 20 درصد کاهش مصرف انرژی را به همراه خواهد داشت و با توجه به حجم و تعداد بسیار زیاد این دستگاه در کشور شاهد صرفه جویی قابل ملاحظه ای در این زمینه خواهیم بود.