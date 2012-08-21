کانونهای فرهنگی مساجد خط مقدم مبارزه با جنگ نرم

نوجوانان و جوانان، در آینده های نه چندان دور، مسئولان و مدیران این مملکت خواهند بود و اگر ما در قبال آینده کشوراحساس تکلیف می کنیم، باید رسیدگی به امور نوجوانان و جوانان و آموزش و پرورش آنان را از اهمّ برنامه های خود قرار دهیم.

یکی از مهمترین برنامه ها برای تربیت نوجوانان و جوانان متعهد، آشنایی آنان با معارف دینی از طریق حضور در مساجد است و این مهم در صورتی محقق می شود که بتوانیم آنان را با مسجد مأنوس کرده و حضورشان را در مسجد بیشتر کنیم.

دشمنان اسلام برای جذب نوجوانان و جوانان به مراکز فساد و فحشا، مصادیق ابتذال و انحراف را طوری رنگ و لعاب داده و جذاب می کنند که جوانان و نوجوانان عنان اختیار از کف داده و به سوی این انحرافات کشانده می شوند.

این در حالی است که مساجد با تکیه بر همان ساختارهای سنتی سعی در جذب جوانان دارند که متأسفانه نمی توانند جذابیت درخور توجهی برای نوجوانان و جوانان ایجاد کنند.

ما باید با رعایت کامل حرمت و شأن مسجد، تا می توانیم ساختارهای مسجد را بروز کنیم تا جذابیت مسجد برای جوانان بیش از پیش شده و حضور آنان در مسجد پررنگ تر شود.

نقش مهم کانون های فرهنگی وهنری در جذب جوانان به مسجد

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان سمنان گفت: کانون‏‌های فرهنگی و هنری مساجد در استان سمنان نقش مهمی در اجرای امور فرهنگی و جذب نوجوانان و جوانان به مساجد دارند.

حجت الاسلام سید محمود حسینی با اشاره به اینکه با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان، این مراکز می‏‌توانند در غنی‏‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان نقش خود را به خوبی ایفا کنند اظهار داشت: والدین همواره با فرا رسیدن فصل تابستان درباره غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان خود با مشکلاتی مواجه می‏‌شوند و نگرانی‏‌هایی دارند که تا حدی نیز به‏‌ حق است.

وی تصریح کرد: در این زمینه، مسئولان رسالت سنگینی بر عهده داشته و با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان اجتماعی و حوزه جوانان اعتقاد دارند که در فصل تابستان و به‌ دنبال تعطیلی مدارس، شرایط بروز بزهکاری در نوجوانان بیشتر می‌شود، کانون‏‌های مساجد در این زمینه ورود پیدا کرده‏‌اند.

حسینی ادامه داد: با تلاش‏‌های انجام شده در بخش فرهنگ استان سمنان و بر اساس آخرین وضعیت ساماندهی کانون‏‌های فرهنگی و هنری مساجداین استان هم‏‌اکنون 161 باب کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان سمنان راه‏‌اندازی شده و فعال است.

149 کانون فرهنگی هنری مسجد مجری غنی سازی اوقات فراغت در استان سمنان

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان سمنان افزود: 149 کانون مسجد در استان سمنان مجری طرح غنی‏‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان هستند.

حسینی پرداختن به طرح غنی‏‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان یکی از ضروریات عنوان کرد و گفت: که دبیرخانه کانون‏‌های فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان به برنامه ریزی برنامه های اوقات فراغت پرداخته است.

وی ادامه داد: کانون‏‌های فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان در زمینه‏‌های مختلف آموزشی، روان‏‌خوانی و روخوانی قرآن کریم، احکام، اصول عقاید، زبان‏‌های عربی و انگلیسی، کلاس‏‌های هنری، خطاطی، طراحی و تئاتر فعالیت می‏‌کنند.

افزایش کانون های مساجد استان سمنان تا پایان امسال به 215 کانون

حسینی با بیان اینکه تا پایان امسال شمار کانون‏‌های مساجد استان سمنان براساس برنامه‏‌ریزی‏‌های انجام شده به 215 باب افزایش می یابد افزود: شمار کانون‏‌های فرهنگی و هنری مورد نیاز مساجد استان سمنان 54 کانون است.

وی اظهار داشت: از مجموع کانون‏‌های موجود در استان سمنان، 21 کانون‏ فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان‏‌های گرمسار و آرادان راه‏‌اندازی شده است که 11 کانون روستایی و 10 کانون شهری است و سه کانون دیگر در ایوانکی، پنج کانون در گرمسار و دو کانون در آرادان مورد نیاز است.

حسینی با بیان اینکه از 41 کانون‏ فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان سمنان 37 کانون در مساجد شهری و پنج کانون روستایی فعالیت دارند گفت: نیاز به ایجاد کانون‏‌های فرهنگی و هنری مساجد جدید در شهرستان سمنان 6 باب است که از این تعداد، چهار کانون در سمنان و درهریک از روستای لاسجرد و شهر سرخه باید یک کانون راه‏‌اندازی شود.

وی شمار کانون‏‌های مساجد شهرستان مهدیشهر را 14 باب ذکر کرد و افزود: از این تعداد 10 کانون در مساجد شهری و چهار کانون در مساجد روستایی است.

حسینی با بیان اینکه راه‏‌اندازی چهار باب کانون فرهنگی و هنری مسجد دیگر در شهرستان مهدیشهرمورد نیاز است بیان داشت: دو کانون در مهدیشهر، یک کانون در روستای چاشم شهمیرزاد و یک کانون در شهر درجزین دایر می شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد کانون‏‌های فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان دامغان را 41 باب است گفت: در این شهرستان با تدابیر اتخاذ شده از سوی مسئولان فرهنگی، 27 کانون مسجد شهری و 14 کانون روستایی دایر شده است.

به گفته وی علاوه بر ایجاد پنج کانون جدید در مساجد دامغان در هر یک از روستاهای برم، دروار امیریه، نعیم‏‌آباد، عوض‏‌آباد، آهوانو، آستانه و کوه‏زر نیز باید یک کانون فرهنگی و هنری راه‏‌اندازی شود.

از مجموع 44 کانون فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان شاهرود، 23 باب شهری و 21 باب روستایی است که این کانون‏‌ها باید بیشتر تقویت شوند.

حسینی با بیان اینکه نیاز به راه‏‌اندازی 10 باب کانون فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان شاهرود احساس می‏‌شود گفت: شش کانون در شهرهای شاهرود و بسطام و روستاهای رویان، دهملا، خیج ودشت شاد راه اندازی خواهد شد.

کانون های فرهنگی وهنری مساجد جزئی از مساجد هستند

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه کانون های مسجد باید دارای سه شرط اصلی شامل داشتن نیرو، فضا و برنامه برای فعال بودن مساجد داشته باشند افزود: مساجد باید طوری تجهیز و مدیریت شوند که بتوانند، پاسخگوی نیاز های منطقی جوانان باشند.

حجت الاسلام محمد باقر عبدوس از مساجد به عنوان خانه پرهیزکاران یاد کرد و گفت: اکنون که مدیریت برنامه های فرهنگی این خانه های امن الهی به متولیان افتخاری کانون های فرهنگی هنری مساجد سپرده شده باید نهایت سعی و دقت را در جذب و تربیت نوجوانان و جوانان در این مکان مقدس به کار گرفته شود.

وی تصریح کرد: مسجدی که بتواند با زمینه سازی جذب تمام اقشار، راه زندگی سعادتمند را به جوانان آموزش داده و آنان را با سیره و روش زندگی ائمه اطهار آشنا سازد موفق است.

عبدوس بر مردمی بودن مساجد تاکید کرد و گفت: قوت و قدرت مساجد بر مردمی بودن آن است و با اینکه که دولت در تامین هزینه های ضروری مشارکت کرده و بخشی از تجهیزات مورد نیاز را تامین می کند، و این خود مردم است که بیش از این در این خصوص دغدغه داشته و حمایت و مدیریت خواهند کرد.

امام جمعه موقت سمنان نقش نهادهای فرهنگی و ارشادی را در تثبیت جایگاه قرآنی موثر دانست و افزود: آنچه امروز جوانان و نوجوانان را در برابر جنگ نرم هدایت و راهنمایی می کند، مانوس کردن آنان به قرآن کریم است که کانون های مساجد می توانند در این زمینه پیشگام باشند.

عبدوس با بیان اینکه تمامی دانش دینی و قرآنی افراد در مکان مسجدپرداخته می شود و خانه خدا خانه یاد یار است، افزود: در این مکان مقدس کارکردهای مسجدی شامل انجام کار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، هنری، خانواده و بهداشتی صورت می گیرد.

وی کانون های فرهنگی هنری مساجد در جوار مساجد را جزئی از مساجد خواند و گفت: آنچه که اصل است مساجد هستند و باید به آن پرداخت.

عبدوس با اشاره به اینکه با وجود کانون های فرهنگی هنری شاهد شکوفایی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در مساجد برای مقابله با تهاجم فرهنگی هستیم اظهار داشت: این ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کانون های مساجد باعث مقابله با تهاجم فرهنگی شده و در مقابله با جنگ نرم به خوبی ایفای نقش کرده اند.

نقش کانون های مساجد در جذب جوانان برکسی پوشیده نیست

امام جمعه گرمسار نقش کانونهای مساجد را در توسعه امر مسجد محوری و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد چشمگیر و قابل لمس دانست و گفت: ارتباط مستقیم و چهره به چهره با نوجوانان و جوانان از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است.

حجت الاسلام سیدعلی مهدی نژاد تلاشهای صورت گرفته از سوی دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد را مهم خواند و افزود: دبیرخانه کانونهای مساجد در سالیان اخیر ارتباط خوبی با مساجد برقرار کرده و تا حد زیادی در مسجد محوری و جذب نوجوانان و جوانان به مساجد موفق بوده و باید این تلاشها بیشتر و سازنده تر شود.

وی با بیان اینکه مدیران کانونها در امر ساماندهی نیروهای هدف در مساجد که نوجوانان و جوانان هستند اهتمام بیشتری داشته باشند و افزود: نقش کانونهای مساجد در امر مسجد محوری قابل لمس است که این تلاشها مرهون اخلاص و دلسوزی مدیران کانونها است.

مهدی نژاد گفت: با توجه به تلاش گسترده دشمن در عرصه جنگ نرم که بسیار پیچیده عمل می کند باید هوشیار بود و با روشهای گوناگون و متنوع امروزی در امر جذب و سازماندهی نوجوانان و جوانان در مساجد تلاش کرد.

مسجد مکانی برای نشان دادن اتحاد وانسجام مسلمانان است

مدیر کانون والفجر مسجد المهدی (عج) سمنان گفت: مسجد پایگاه انسجام و یکپارچگی مسلمانانی است، که هر روز در صفوف به هم پیوسته نماز جماعت، اتحاد و انسجام خود را نشان می دهند.

مجید ترحمی با بیان اینکه مسجد کانون همدلی و درمانگاه تفرقه ها است افزود: ساختار ومتنوع بودن برنامه ها در مساجد برای جذب بیشتر مردم وبه خصوص جوانان ونوجوانان نقش مهمی را دارد.

ترحمی اظهار داشت: برای افزایش معرفت دینی نوجوانان و جوانان و تربیت دینی آنها، باید شرایط حضور آنان را در مساجد فراهم آورد تا با حضور در مسجد، از آسیبها و آفتهای احتمالی که در معرض آن هستند، حفظ شوند.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که در روند تغیرات ساختاری در مسجد باید مورد توجه قرار بگیرد بحث تفریحات سالم در کنار اردوهای زیارتی است.

ترحمی با اشاره به اینکه در تأثیر مثبت اردوهای زیارتی بر معنویت نوجوانان و جوانان شکی نیست اما در عین حال اظهار داشت: ولی نوجوان و جوان طبعاً علاوه بر زیارت، به تفریح و تفرج در دل طبیعت و خوشگذرانی سالم نیز نیازمند است و اگر این نیاز طبیعی به صورت سالم و صحیح برطرف نشود، ممکن است به صورت جمعهای ناسالم و یک ناهنجاری در جامعه خودش را نشان دهد.

ارتباط امام جماعات با جوانان مسجدعاطفی باشد

مدیر کانون سید الشهداء مسجد سیدالشهداء سمنان، مسجد را به عنوان معبد و پرسشتگاه مومنان دانست و گفت: مسجد جایگاهی است که مومنان می توانند به عبادت و پرستش خالصانه حق تعالی بپرازند و دعا و عبادت خویش را با اخلاص کامل انجام دهند.

مجید دارایی با اشاره به رابطه امام جماعت در مسجد اظهار داشت: روابط و احترام میان امام جماعت و جوانان، نباید همانند گذشته در چارچوبی خشک و رسمی باقی بماند و باید به روابط عاطفی بینجامد تا امام جماعت به عنوان یکی از دوستان جوانان به شمار رود؛ به شکلی که جوانان و نوجوانان بتوانند امام جماعت را دوست آگاه و عالم و مورد اطمینان خود بدانند و در مشکلات مختلف برای مشورت به او رجوع کنند.

دارایی با بیان اینکه استفاده از نیروهای جوان در مدیریت مسجد اعم از هیئت امناء، کانونهای فرهنگی و پایگاه بسیج، می تواند ارتباط بیشتر میان نوجوانان و جوانان و مسئولان مسجد ایجاد می کند گفت: همچنین این موضوع می تواند در تلطیف فضا و ایجاد فضای عاطفی و دوستانه مؤثر باشد.

وی در پایان تصریح کرد: برای حضور هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان در مسجد و استقبال آنها از مسجد، نیاز به تغییراتی در ساختار سنتی مسجد وجود دارد که البته این تغییرات باید به گونه ای باشد که به شأن و جایگاه مسجد وهنی وارد نشده و حرمت آن شکسته نشود.

کانون های فرهنگی هنری مساجد خط مقدم مقابله با جنگ نرم دشمنان هستند

مدیر کانون سادات بنی الزهرا مسجد بیت الزهرا سمنان با اشاره به جنگ نرم دشمن بر علیه فرهنگ غنی اسلامی گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد نقش بسیار مهمی در مقابله با جنگ نرم و محور قرار دادن موازین اسلامی برعهده دارند.

یوسف سلطان تصریح کرد: مهمترین راه مقابله با جنگ نرم دشمن، فعالیت های فرهنگی هنری با محوریت موازین اسلامی است و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار کانون‌های فرهنگی مساجد در مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم افزود: اعتقاد راسخ و ایمان به ارزش‌های اسلامی نشانه بارز جوانان در این کانون‌ها است که جامعه را در مقابل تهاجم فرهنگی و جنگ نرم محافظت می‌کند.

مدیر کانون سادات بنی الزهرا سمنان اظهار داشت: توانمند سازی کانون های فرهنگی هنری مساجد می تواند تا حد بسیار زیادی از هجمه های فرهنگی دشمن جلوگیری کند.

سلطان تصریح کرد:هم اکنون کانون های فرهنگی هنری مساجد به عنوان نماد مقابله با تهاجم فرهنگی به صورت فعال در خط مقدم مبارزه با جنگ نرم دشمنان قرار دارند.

به گفته وی باید خدا باوری و اعتماد به نفس را در بین اعضای کانون های مساجد تقویت کرد و برنامه های کانون ها را با هدف اشاعه فرهنگ قرآنی و دینی در جامعه برگزار کرد.

گزارشگر: عصمت سالار



