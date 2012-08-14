پروفسور مارک تسلر استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان و مدیر موسسه مطالعات بین‌المللی این دانشگاه در مورد این موضوع که چرا شاهد حضور برخی از اعضای حماس در درگیریها علیه بشار اسد هستیم به خبرنگار مهر گفت: یکی از دلایل این موضوع شاید نحوه مواجهه بشار اسد با مخالفان باشد.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی از فلسطینیان بر اساس اخبار و گزارشهایی که به دست آنها می رسد خواهان این هستند که رهبران آنها از حکومت اسد حمایت نکنند.

مؤلف "اسلام و دموکراسی در خاورمیانه" در ادامه یادآور شد: البته برای این موضوع شاید بتوان دلایل فرقه‌ای نیز متصور شد. اما تصور من این است که موضوع فرقه‌ای دلیل اصلی و عمده حضور اعضای حماس در درگیریها علیه بشار اسد نیست.

تسلر در خصوص روابط آتی جنبش حماس و مصر نیز تصریح کرد: باید توجه داشت که روابط مصر و جنبش حماس در حال گشایش و گسترش است. اما در خصوص نوع روابط حماس با بشار اسد از یک سو و روابط حماس با مصر از سوی دیگر هنوز زود است تا بتوان قضاوت صحیح و دقیقی داشت.

پروفسور "مارک تسلر" استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان و مدیر موسسه بین‌الملل و مطالعات سیاسی این دانشگاه است. وی متخصص سیاستهای مقایسه‌ای و مطالعات خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی تسلر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است. وی از متخصصان برجسته مسائل اعراب- اسرائیل است.

کتاب "تاریخ مناقشات اعراب و اسرائیل" وی از شهرت جهانی برخوردار است و در سال 1994 توسط روزنامه نیویورک تایمز به عنوان اثر برجسته انتخاب شد. تسلر رئیس پیشین مؤسسه مطالعات مراکش در آمریکا و مشاور برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز بوده است.

"اسلام و دموکراسی در خاورمیانه"، "نسلهای سیاسی در کشورهای در حال توسعه" و "تاریخ مناقشات اعراب و اسرائیل" از جمله آثار تسلر به شمار می‌روند.

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گفتگو از: جواد حیران‌نیا

