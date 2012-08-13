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۲۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

علیزاده:

نبود زمین مهمترین علت تاخیر در ایجاد "پارک علم و فناوری" یاسوج است

نبود زمین مهمترین علت تاخیر در ایجاد "پارک علم و فناوری" یاسوج است

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد مهمترین مانع در احداث "پارک علم و فناوری" در یاسوج را مشکل زمین عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اکبر علیزاده ظهر دوشنبه در کارگروه فناوری و تحول اداری استان گفت: با توجه به ویژگی خاص این پارک باید زمینی مناسب برای احداث آن مشخص شود.

وی از تعیین دو مکان برای احداث سایت "پارک علم و فناوری" یاسوج خبرداد و اظهار داشت: این دو مکان، زمین "چم خانی" متعلق به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و زمین "بن‌گاه" در محل تنگ مهریان است.

علیزاده بیان کرد: با بررسی‌های فنی و کارشناسی از دو محل مورد نظر یک مورد انتخاب و برنامه‌ریزی برای اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به مزایای احداث این پارک گفت: ایجاد پارک علم و فنآوری بستر مناسبی برای بروز خلاقیتها و استعدادهای علمی و پژوهشی جوانان این استان فراهم می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بیان داشت: دانشگاهها مهمترین نقش را در تولید علم و فن آوری دارند و براین اساس باید برای ایجاد این بستر مناسب تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه احداث پارک علم و فنآوری از مصوبات اول و دوم سفر هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد بود که برزمین مانده و تاکنون اجرایی نشده است.

کد مطلب 1672537

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