به گزاش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان بر استفاده از سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای رسیدن به پیشرفت همه جانبه هرمزگان تاکید کرد و اظهار داشت: بسیاری از کشورهای دنیا با بهره گیری از همین ظرفیت سرمایه گذاری به پیشرفت های چشم گیری دست یافته اند.

وی اضافه کرد: رسالت امروز مسئولان بهره گیری از تمام فرصت ها برای خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم شریف استان هرمزگان است.

وی گفت: امروز نگاه و رویکرد دولت به سمت استفاده از بخش خصوص برای خدمت رسانی به مردم است و در بسیاری از طرحها این اتفاق در حال وقوع است.

استاندار هرمزگان به طرح های احداث پالایشگاه خلیج فارس و چندین آب شیرین کن در استان به عنوان نمونه اشاره کرد و بیان داشت: در پروژه احداث پالایشگاه خلیج فارس سهم دولت تنها 20 درصد است و در مقابل 80 درصد بخش خصوصی مشارکت دارد و همچنین در پروژه های آب شیرین کن در حال احداث استان نیز به طور کامل بخش خصوص سرمایه گذاری کرده و ما تنها آب را خریداری می کنیم.

منافع عموم مردم باید مد نظر باشد نه منافع اشخاص

عزیزی ادامه داد: در گذشته نگاه برخی به واگذاری امورات و طرح ها به بخش خصوصی مساوی با تقویت خصوی سازی و نفع شخصی بود که کاملا اشتباه است.

وی با بیان اینکه باید در سرمایه گذاری ها منافع عموم مردم در نظر گرفته شود اظهارداشت: رویکردهای غلط در گذشته موجب شد تا واگذاری طرح ها به بخش خصوصی فقط زمینه رشد افرادی خاص را فراهم کند و منافع عمومی کمتر در نظر گرفته شد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان رویکرد نظام و دولت را خدمت رسانی به مردم عنوان کرد و افزود: عدول برخی افراد از این موضوع نمی تواند اصل را زیر سوال ببرد و امروز باید نهایت دقت را در این خصوص بکار بگبریم.

هرمزگان از فرصت های سرمایه گذاری خود بهره عملی ببرد

استاندار هرمزگان به برگزاری نشست سرمایه گذاری کشور در استان هرمزگان که با حضور گلچینی از سرمایه گذاران خارجی و داخلی صورت می گیرد اشاره و خطاب به مدیران کل استان تاکید کرد: امروز زمان آن رسیده تا استان هرمزگان از ظرفیت، قابلیت و فرصت های خود بهره عملی ببرد و این میسر نمی شود مگر با کار و تلاش بی وقفه و صادقانه شما مدیران.

وی اظهارداشت: در گام اول فرصت های با دقت نظر و سنجیدن همه جوانب شناسایی شود و در گام های بعدی نیاز های استان را در کنار فرصت ها بیاورید تا بتوانیم در ادامه مسیر سرمایه گذار مورد نیاز را تعیین و طرح را به اجرا برسانیم.

وی عنوان کرد: شناسایی سرمایه گذاران نیز مد نظر همه قرار بگیرد و قدرت و قابلیت وی برای اجرای طرح قطعا بررسی شود.

عزیزی یادآور شد: در واگذاری ها باید صلاح و صرفه مردم در راس قرا گیرد و این سرمایه گذاری ها چه داخلی باشد و جه خارجی باید به پیشرفت هرمزگان و سود مردم منجر شود.