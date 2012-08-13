پدافند غیر عامل در طرح ها و پروژه های عمرانی هرمزگان رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری بعدازظهر دوشنبه در اولین جلسه پدافند غیر عامل استان با اشاره به احتمال وقوع حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی در ایجاد وبروز فاجعه های احتمالی افزود: برنامه ریزی، هدایت و راهبری، شناسایی نقاط آسیب پذیر احتمالی از مسائل مهمی است که بایستی در وقوع حوادث و سوانح احتمالی و خطر آفرین مورد توجه و اهتمام جدی قرار گیرد.

وی مقاوم سازی تاسیسات ، نوسازی تجهیزات، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، تعیین اهداف، استراتژی ها، سیاست گذاری، بررسی مشکلات و موانع در فعالیت های مرتبط با آب ، برق، بهداشت و درمان، مخابرات، سدها، نیروگاه ها، چاه هاو خطوط انتقال آب آشامیدنی، مخازن آب آشامیدنی، مراکز اطلاع رسانی، مراکز نظامی، استفاده از انرژی پاک خورشیدی و بادی و سایر موضوعات مرتبط به امر پدافند غیر عامل را مورد تاکید قرار داد.

وی گفت: دشمن بعد از شکست در جنگ های نظامی و کلاسیک به سمت جنگ نرم و سایبری در حال برنامه ریزی است که باید در این زمینه با دقت و هوشیاری و انجام مراقبت؛ توطئه ها و شیطنت ها، جاسوسی و خرابکاری ها احتمالی موردبررسی قرار گرفته و با استفاده از شیوه ها و روش ها، در جهت خنثی سازی تهدیدات گام برداشت.

معاون استاندار بر ارائه طرح ها و پیشنهداد در زمینه مقاوم سازی تاسیسات و نوسازی تجهیزات و آموزش تاکید کرد.

در این جلسه علی اکبراخوان به عنوان سرپرست اداره کل پدافند غیر عامل استان معرفی وموظف به پیگیری مصوبات و تحقق اهداف و چشم اندازها و سیاست گذاری برنامه های پدافند غیر عامل شد.

سرپرست اداره کل پدافند غیر عامل در این نشست اهداف و برنامه ها این اداره کل را تشریح و بر ضرورت رعایت اقدامات بازدارنده به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و سازه ها تاکید کرد.