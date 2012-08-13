برگزاری نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه فرصت مناسب برای ارائه عملکرد دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوفی‌نژاد بعد از ظهر دوشنبه در جلسه گرامی‌داشت هفته دولت، این هفته را فرصت خوبی برای پاس‌داشت رشادت‌های شهید رجایی و باهنر دانست و افزود: در اقصی‌نقاط کشور از این فرصت بسیار طلایی برای ارائه عملکرد دولت در هفت سال گذشته استفاده خواهد شد.

وی، برگزاری نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه را بزرگ‌ترین کار در هفته دولت اعلام کرد و گفت: در این هفته برگزاری جشنواره شهید رجایی، بهره‌برداری و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در دستور کار است.

استاندار زنجان افزود: در راستای برگزاری نمایشگاه پنج کمیته اقتصادی، علمی و فناوری، پشتیبانی، کشاورزی، اجتماعی و فرهنگی و بانوان تعیین شده است و هر کمیته با توجه به حوزه استحفاضی خود دستگاه‌هایی اجرایی را زیرمجموعه خود دارد.

رئوفی‌نژاد تأکید کرد: عملکرد همه دستگاه‌ها در استان به خصوص کارهایی که شاخص و برجسته هستند در نمایشگاه توسط دستگاه‌های اجرایی باید ارائه شود و این در حالی است که همه طرح‌های نمایشگاه در کمیته ساماندهی می‌شود.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به اینکه کارهای قرآنی، ورزش و جوانان در استان برجسته است و در این راستا این کارهای برجسته به مردم باید به خوبی و شفاف اطلاع‌رسانی شود.

رئوفی‌نژاد ادامه داد: دولت عدالت‌محور برجسته‌ترین و مردمی‌ترین دولت است که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و سهام عدالت توانست دهک‌های پایین را به دهک‌های مفرح جامعه تبدیل کند.

وی یادآور شد: استان زنجان نمادهای خوب و ماندگاری دارد و در این راستا باید نماد غواصان دریادل که در هشت سال دفاع‌مقدس رشادت داشته‌اند و یا شیخ اشراق و پایتخت شور و شعور حسینی به عنوان تابلوی استان در نمایشگاه رونمایی شود.

استاندار زنجان ادامه داد: با توجه به اینکه نمایشگاه هفت روز است باید از کلیه کارشناسان حوزه‌های مختلف دعوت شود تا در این نمایشگاه آسیب‌های حوزه‌های کاری خود را بازگو کرده و نسبت به ضعف حوزه‌های خود راهکار و برنامه ارائه دهند.

رئوفی‌نژاد افزود: در این نمایشگاه باید مدیران غرفه‌آرایی هنرمندانه داشته باشند که این امر در جذب بازدیدکنندگان بسیار مهم است. همچنین امنیت و صیانت از مردم باید لحاظ شود و در این راستا باید نیروی انتظامی هرچه پر رنگ‌تر مسائل امنیتی را در نمایشگاه لحاظ کند.

استاندار زنجان یادآور شد: تقسیم‌بندی غرفه‌ها در این نمایشگاه باید به خوبی تعیین شود و در این راستا باید مدیران مدیریت لازم را در غرفه‌ها داشته باشند و با زمان‌بندی درست و با ارائه عملکرد درست و شفاف در غرفه‌ها حضور داشته باشند همچنین عملکرد ایجاد اشتغال، ارائه تسهیلات در حوزه‌های مختلف به مردم در نمایشگاه به خوبی باید ارائه شود.