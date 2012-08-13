13 میلیارد تومان برای طرحهای کشاورزی ساری اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی عصر دوشنبه در جلسه توسعه کشاورزی شهرستان ساری اظهار داشت: ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان بخش کشاورزی در قالب تعاونی ها باید مورد توجه قرار گیرد .



وی افزود: سرانه ایجاد اشتغال برای هر دانش آموخته کشاورزی به ازای هر 30 میلیون تومان یک اشتغال است.



مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به اینکه اغلب تعاونیهای استان به صورت خانوادگی است افزود: یکی از ایرادهای جدی تشکیل تعاونی موضوع خانوادگی است.



اسماعیلی افزود: اهداف کارگروه ایجاد اشتغال دانش آموختگان و تحول بخش کشاورزی است.



وی از دبیرخانه کارگروه توسعه کشاورزی مستقر در جهاد کشاورزی ساری خواست تا در معرفی طرح ها به بانک های عامل کارشناسی دقیق تری انجام دهند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.