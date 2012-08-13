به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر دوشنبه در جلسه گرامی‌داشت هفته دولت افزود: تیرماه سال آینده که پایان دولت دهم است در این راستا برگزاری نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه باید متفاوت‌تر از نمایشگاه‌های قبلی که در استان اجرا می‌شد باشد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط ویژه کشور باید از این نمایشگاه به عنوان یک فرصت بسیار طلایی در راستای ارائه عملکرد دولت به مردم استفاده کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه در دولت عدالت‌محور کارهای بزرگی انجام شده است، ادامه داد: در این راستا باید عملکرد خوب در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و سرمایه‌گذاری و همچنین حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و مقابله مردم با استکبار به خوبی در نمایشگاه منعکس شود.

احمدی با تأکید بر اینکه حق مطلب در خصوص حضور مردم در صحنه انتخابات به خوبی ادا نشده و همین‌طور نیروی انتظامی به عنوان یک دستگاه امنیتی که امنیت جامع را در استان حاکم کرده و جزو سه استان امن در کشور است باید به خوبی در این نمایشگاه اطلاع‌رسانی شود تصریح کرد: در این نمایشگاه و هفته دولت باید نقش بانوان و خانواده در دولت عدالت‌محور نیز ارائه شود.

وی همچنین در دولت نهم و دهم به بحث نماز، اشتغال جوانان و امر به معروف و نهی از منکر نیز بسیار توجه شده و هیچ دولتی همانند این دولت نتواسته بود نرخ بیکاری را به حداقل برساند که این دو موضوع نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

احمدی با اشاره به اینکه دستگاهای اجرایی که در نمایشگاه‌های قبلی حضور نداشتند باید در این نمایشگاه حضور پررنگی داشته و عملکرد دستگاه مربوطه خود را ارائه دهند افزود: دستگاه‌های اجرایی در استان هستند که مقام برتر را در کشور دارند و در این راستا باید این دستگاه‌ها در نمایشگاه به خوبی معرفی شوند.

