ضرر یک میلیاردی شرکت انی از تحریم های ایران/ درخواست های نتانیاهو منطقی نیست

- خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات شرکت عظیم نفتی "انی" ایتالیا از زیان یک میلیلارد دلاری این شرکت در دو ماه گذشته به خاطر تحریم های نفتی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران خبر داد و نوشت: علی رغم استثنا کردن این شرکت از تحریم ها، این شرکت نتوانسته است طلب یک میلیارد دلاری خود از ایران را با وارد کردن نفت تسویه کند.

- روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" در سرمقاله خود با چاپ مطلبی تحت عنوان " گله های مخرب" به انتقاد از نا بجای نخست وزیر این رژیم از دبیرکل سازمان ملل "بانکی مون" مبنی بر شرکت نکردن او در اجلاس غیر متعهدها در تهران و رد درخواست او از سوی دبیر کلل سازمان ملل متحد پرداخت و نوشت : "نتانیاهو" باید بداند که ایران کشوری مستقل و عضو سازمان ملل متحد است که رئیس جمهور آن سالانه در مجمع عمومی سازمان ملل هم سخنرانی می کند و وظیفه سازمان ملل تلاش برای حل مشکلات از طریق دیپلماسی است تا از طریق جنگ و خونریزی جلوگیری شود.

- در پی اتهامات بی اساس رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دست داشتن ایران در ترور دیپلمات های این رژیم در بمبئی هند که از سوی جمهوری اسلامی ایران رد شد و ایران برای اثبات کذب بودن ادعای صهیونیست ها همکاری مناسبی با مقامات هندی داشت. امروز روزنامه واشنگتن پست از سفر دو بازجوی هندی به ایران برای تحقیقات درخصوص اتهام اخیرو گفتگو با مظنونان این حادثه خبر داد.

- به گزارش "جورزالم پست" دیگر روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی معاون نخست وزیر این رژیم "شالون" در اظهاراتی عجیب گفت : فکر نمی کنم در صورت حمله اسرائیل به ایران، ایران بخواهد آن را تلافی کند.

این اظهار نظر در حالی صورت می گیرد که مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران بارها در خصوص چنین اشتباهی به رژیم صهیونیستی هشدار داده اند و گفته اند در ساعات اولیه ارتکاب چنین اشتباهی با باران موشک های ایران مواجه خواهند شد.

-همچنین اکثر رسانه های جهان امروز به میزان تلفات و خسارات زلزله در استان آذربایجان شرقی و نحوه امدادرسانی ایران به زلزله زده ها پرداختند.