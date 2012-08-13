لاریجانی نامه نمایندگان درباره مرتضوی را ارجاع دهد، در اصل 90بررسی می کنیم

محمد علی پورمختار در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز بندهایی از آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود بررسی شد و به تصویب نمایندگان رسید.

وی با بیان اینکه در جلسه فردا کمیسیون اصل نود عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات وهمچنین دادستان دیوان محاسبات حضور پیدا خواهند کرد، گفت: اصلاح بروکراسی های اداری میان کمیسیون اصل نود مجلس و دیوان محاسبات کشور که موجب کند شدن رسیدگی به پرونده ها شده از مهمترین محورهای جلسه مشترک اعضای کمیسیون اصل نود با مسئولان دیوان محاسبات است.

رئیس کمیسیون اصل نود تاکید کرد: همچنین در جلسه فردا برخی پرونده های مطرح شده در کمیسیون اصل نود با حضور رئیس دیوان محاسبات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پورمختار همچنین با اشاره به تقاضای برخی نمایندگان برای ورود رئیس مجلس به مسئله حضور سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت: ما در حال بررسی اولیه این موضوع هستیم و اگر رئیس مجلس این نامه را به کمیسیون اصل نود ارجاع دهند در اسرع وقت کمیسیون آن را بررسی خواهد کرد.

وی در ادامه نحوه حضور بانک ها در حمایت از تولید، نظارت بانکها و بانک مرکزی بر کارکرد بانک ها و مسائل حوزه بانک مرکزی را از مهمترین برنامه آینده کمیسیون اصل نود عنوان کرد.

