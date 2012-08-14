علی سرتیپی مدیر دفتر فیلمیران که پخش فیلم سینمایی "کلاه قرمزی و بچه ننه" ساخته ایراج طهماسب را برعهده دارد در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: قرار بود عید فطر پس از رکود چند ماهه گیشه سینمای ایران ما چند فیلم مناسب اکران کنیم تا دوباره مخاطبان با سینما آشتی کنند، اما متاسفانه شرایط این گونه عجیب شده است.
وی افزود: در سال حمایت از تولید ملی قرار بود سه فیلم از بخش خصوصی در اکران عید فطر نمایش داده شود اما حالا چند ارگان دولتی با یکدیگر بر سر این آثار مشاجره میکنند! بهتر است کمی به فکر سینما باشیم که در این شرایط نامناسب قرار گرفتهاست .
وی همچنین درباره صحبتهای اخیر مدیر سینما "استقلال" درباره سرگروهی این سینما برای اکران فیلم سینمایی "کلاه قرمزی و بچه ننه" گفت: ما منتظر ثبات شرایط هستیم تا تصمیمگیری کنیم. البته برای اکران این فیلم با سینما قدس نیز وارد مذاکره شدهایم اما با سینما استقلال هم قرارداد اکران داریم هرچند شورای صنفی هنوز حاضر به صدور حواله اکران در این سینما نشدهاست.
مجادلات دنبالهدار بر سر اکران
اظهارات علی سرتیی در حالی است که حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش روزگذشته پس از پایان جلسه این هفته عنوان کرد: در ابتدا قرار بود "کلاه قرمزی و بچه ننه" در سینماهای حوزه هنری اکران شود اما به این شرط که سیاستمداران حوزه هنری تایید کنند این فیلم یک فیلم ارزشی است، که در این صورت اکران فیلم در سینما استقلال بلامانع میبود.
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