فلسفه دفاع مقدس برای نسل جوان به خوبی تبین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد بعد از ظهر دوشنبه در اولین جلسه ستاد برگزاری هفته دفاعمقدس افزود: هر چه قدر در رابطه با هشت سال دفاعمقدس شنیده و خواهیم شنید باز هم کافی نیست و هنوز نیز ناگفتههای بسیاری در این حوزه وجود دارد و این دوره، زمان پرماجرایی از تاریخ انقلاب بوده است.
وی با بیان اینکه جنگ در دفاعمقدس مختص جبهه نبوده، بلکه کل مملکت را در بر گرفته بود ادامه داد: در سالهای اول و دوم جنگ تهدیدهایی از جمله بمبارانها، موشکها، توپها و خمپارههای دشمن که در روستاها و شهرهای مرزی و نزدیک به جبهه و ترور حجیم افراد سرشناس، از این گونه جنگهای پشتپرده محسوب میشود.
رئوفی نژاد افزود: این جنگ یک امتحان بزرگ برای همه مردم و نظام و انقلاب بوده است و اگر امروز گفته میشود همه موجودیت و افتخار و عزت و سربلندی نظام نقشآفرینی حکومت ما در مسائل منطقهای و فرامنطقهای مدیون دوران دفاع مقدس بوده است نشاندهنده این است که این دوران تأثیر خود را در تثبیت و تحکیم نظام به وضوح نشان داده است.
استاندار زنجان با بیان اینکه کتابهایی مانند "دا" و یا "نورالدین پسر ایران" فقط نقطهای از این دوران طلایی دفاعمقدس بودهاند، یادآور شد: دنیا همچنان از افتخارات و ثمرات هشتن سال دفاعمقدس استفاده میکند و یک یادآوری و خاطره برای افرادی که در جنگ حضور داشتند آنها را به آن دوران باز میگرداند که از برکات این دوران مقدس بهشمار میرود.
رئوفینژاد افزود: با توجه به اینکه جنگ آثار فرهنگی و معنوی چشمگیری در جامعه داشته است باید این نکته را در نظر داشت که یک بهره فرهنگی و معنوی این دوران حفظ پاسداشت دوران پر افتخار یک ملت و قطعههای تاریخی پر افتخار انقلاب، مردم و جمهوری اسلامی بوده است.
وی با اشاره به اینکه در یک دید خوشبینانه میتوان گفت که بیش از پنج درصد از ظرفیتهای جنگ استفاده نشده است افزود: تا جایی که میتوانید از این ارزش با اهمیت استفاده کنید، چرا که یک شخص میتواند سوژهای برای یک سریال و یا فیلم سینمایی برای کارگردان و یا یک سوژه برای کتاب یک نویسنده باشد.
استاندار زنجان افزود: نسل امروز به دلیل ناآگاهی از آن دوران طلایی نیاز دارد که ارزشهای آن دوران شنیده و از آنها آگاه شود و هر گونه تلاشهای تأثیرگذار را برای اجرای هر چه بهتر برنامههای این هفته مقدس و مهمترین آنها رژه و رزمایش را میتوان به عنوان اقدامات مهم و قابل تقدیر در نظر داشت.
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