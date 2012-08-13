عباس مقتدایی در گفتگوبا خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: شیوه های پذیرش دانشجو و ابعاد مختلف مرتبط با رشته ها و کنکور سراسری عصر امروز با حضور معاون آموزشی وزیر علوم و مسئولانی از سازمان سنجش مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس گزارشی که مسئولان سازمان سنجش و معاون آموزشی وزیر علوم ارائه کردند تغییراتی که در برخی رشته محل ها رخ داده است بر مبنای نیاز و بر اساس آمایش استانی بوده است که هیئت امنای دانشگاهها با توجه به اختیارات خودشان برای تعیین رشته افراد مورد نیاز انجام داده اند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: مسئولان وزارت علوم در این جلسه مطرح کردندکه از مجموع 22 هزار رشته محل صرفا 78 رشته محل تغییراتی در پذیرش خود از نظر جنسیت داشته که این کمتر از یک درصد با وضعیت مشابه در سال 90 تفاوت دارد.

مقتدایی تاکید کرد: بر اساس گزارش مسئولان وزارت علوم آزمون امسال تغییر محسوسی با آزمون سال گذشته نداشته است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در این جلسه همچنین نمایندگان بر ساماندهی حداکثری پذیرش دانشجو متناسب با نیاز کشور برنامه ریزی دقیق برای ایجاد رشته های مورد نیاز کشور و بهره گیری از آمایش سرزمینی در ایجاد رشته های جدید یا گسترش آن تاکید کردند.

وی ادامه داد: مسئولان وزارت علوم در جلسه امروز به اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اطمینان دادند پذیرش دانشجو در کشور و در دانشگاههای دولتی که تحت نظارت وزارت علوم هستند بر اساس نیاز سالهای آینده کشور به نیروی انسانی و در سطوح استانی و محلی بر اساس اسناد بالادستی صورت می گیرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: همچنین در جلسه امروز موادی از طرح یک فوریتی مدیریت خدمات کشوری که به این کمیسیون ارجاع شده بود بررسی و موادی از آن با تغییر و اصلاحاتی با تصویب اعضا رسید.