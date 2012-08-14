به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مقطع سطح دو (کارشناسی) حوزههای علمیه خواهران از سه طریق میتوانند در ارتباط با قبولی خود در آزمون ورودی حوزههای علمیه خواهران اطلاع کسب کنند.
این روشها شامل مراجعه به پایگاه اینترنتی www.whc.ir/paziresh و وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری، ارسال کد ملی به سامانه پیام کوتاه 30002144 و مراجعه به مدارس علمیه خواهران سطح کشور است.
براین اساس آن دسته از داوطلبان مقطع سطح دو که نسبت به نتیجه مصاحبه خود اعتراضی دارند از 25 تا 28 مرداد میتوانند با ورود به پایگاه اینترنتی www.whc.ir/paziresh و وارد کردن شماره ملی و کد رهگیری، وارد صفحه شخصی خود شوند و اعتراض خود را اعلام کنند و در روز 4 شهریورماه از همین طریق نتیجه اعتراض را مشاهده کنند.
امسال 22 هزار و 800 نفر به منظور شرکت در آزمون کتبی حوزههای علمیه خواهران ثبت نام کرده بودند که از این میان 15 هزار و 900 نفر به مصاحبه راه یافتند.
در مقطع سطح دو، 9 هزار و 548 نفر به عنوان قبولشدگان نهایی معرفی شدهاند و با توجه به اینکه تعداد اندکی از مدارس علمیه خواهران کشور متقاضیان را با مدرک سیکل پذیرش میکنند، از میان متقاضیان، 178 نفر دارای مدرک سیکل به این مدارس راه یافتهاند و سایر داوطلبان با حداقل مدرک دیپلم بودهاند که 7هزار و 893 نفر از آنها در شیوه حضوری، 191 نفر در شیوه نیمهحضوری و هزار و 286 نفر در شیوه پارهوقت قبول شدهاند.
تحصیل خواهران طلبه در مقطع سطح دو در رشته عمومی معارف اسلامی در 287 مدرسه علمیه خواهران سراسر کشور انجام میگیرد.
در همین حال نتایج آزمون ورودی و مصاحبه داوطلبان ورود به مقطع سطح سه(کارشناسی ارشد) حوزههای علمیه خواهران نیز 26 مردادماه اعلام خواهد شد.
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