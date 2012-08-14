برنامه های گرامیداشت هفته دولت در بخش امیرآباد دامغان تشریح شد

سید امیر تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دولت، خصوصا رجائی و باهنر گفت: هفته گرامیداشت دولت فرصتی است تا بتوانیم خدمات دولتمردان را به مردم اطلاع رسانی کنیم.

وی افزود: ادارات و دستگاه های اجرایی باید فعالیت ها و اقدامات دولت را به مردم اطلاع رسانی نموده تا مردم نیز بتوانند از این اقدامات و فعالیت ها مطلع شوند.

بخشدار امیرآباد دامغان اضافه کرد: ادارات و دستگاه های اجرایی باید لیست تعداد پروژه های قابل بهره برداری را هر چه زودتر با عنوان پروژه ها و میزان اعتبار هزینه شده و مدت اجرا به دبیرخانه ستاد گرامیداشت هفته دولت مستقر در بخشداری امیرآباد ارسال کنند.

تقوی تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال آخرین هفته از هفته گرامیداشت دولت در دولت دکتر محمود احمدی نژاد است باید خدمات و فعالیت های دولت نهم و دهم را به تصویر بکشیم و مردم را در جریان اقدامات و فعالیت های صورت گرفته قرار دهیم.

وی اضافه کرد: طی سال گذشته با شروع بازدید و افتتاح پروژه های شهرستان توسط استاندار در بخش امیرآباد نتایج خوبی را به همراه داشته ایم و امسال نیز به یاری خداوند پروژه های بزرگی را در اختیار داریم که باید بتوانیم از امکانات خوبی در تکمیل این پروژه ها بهره بگیریم.

بخشدار امیرآباد دامغان در پایان گفت: در هفته گرامیداشت دولت همچنین از کارمندان نمونه ادارات و دستگاه های اجرایی مستقر در بخش امیرآباد تجلیل به عمل خواهد آمد.

به گزارش مهر: نصب بنر در سر درب ادارات از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته طی یکسال گذشته تاکنون، پیشنهاد جهت تشکیل جلسه شورای ادارای بخش با حضور فرماندار و روسای دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان و اعلام پروژه های قابل افتتاح در روستاهای بخش امیرآباد از سوی دهیاران به دبیرخانه ستاد گرامیداشت هفته دولت مستقر در بخشداری از مهمترین مصوبات این جلسه بود.