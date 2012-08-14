به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی در ادامه تفسیر سوره احزاب که در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد با اشاره به وقوع زلزله اخیر در آذربایجان شرقی اظهار داشت: متاسفانه این زلزله سبب شد جان عدهای از هموطنان ما گرفته شود و گروهی مجروح شدند و خانههای زیادی ویران شد و میدان آزمایشی برای مردم و دولت و مسئولان فراهم شد.
وی افزود: زمینلرزهاى که در آذربایجان عزیز رخ داد و جمعى از هموطنان ما را به کام مرگ فرو برد و یا مجروح ساخت و خانههاى زیادى را ویران کرد موجب تأسف شدید شد. امیدواریم دولت و همه مسئولان هر چه زودتر به ترمیم خرابىها و نگهدارى آسیبدیدگان و نجات مجروحان اقدام نمایند و خیرین و نیکوکاران نیز در این راه کمک شایسته کنند تا از این طریق مرهمى بر دلهاى مجروح این عزیزان گذارده شود.
استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: در ضمن مؤمنین مجاز هستند از یک سوم وجوهات شرعیه خود براى این کار خداپسندانه استفاده کنند و إنشاءالله از برکات معنوى و الهى آن برخوردار شوند.
بهشت به راحتی به دست نمیآید
آیتالله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به تفسیر آیههای 22 و 23 سوره احزاب پرداخت و اظهار داشت: خداوند قبلا در سوره بقره فرموده بود که آیا شما مسلمانان فکر میکنید به همین راحتی وارد بهشت میشوید؟
وی ادامه داد: برای اینکه بهشتی شوید باید با هوی نفس و دشمنان دین بجنگید و اسیر شهوتها نشوید و لذتهای گناه آلود را کنار بگذارید.
این مرجع تقلید گفت: بعضیها فکر میکنند به راحتی میتوانند شیعه شوند و فردای قیامت در حوض کوثر از دست امیرالمومنین سیراب شوند، در صورتی که باید تحمل و مراقبت کنند.
آیتالله مکارم شیرازی تاکید کرد: خداوند به کسانی که ایمان و عمل صالح دارند وعده داده است که بهشت برین نصیب آنها میشود.
وی با اشاره به مشکلاتی که در انقلاب اسلامی وجود دارد اظهار داشت: تفاوت انقلاب اسلامی با گذشته خیلی زیاد است و تا زمانی که شهید و مجروح ندادیم و آزادگان و اسیران گرفتار نشدند چنین چیزی به دست نمیآمد. بنابراین مومنان صالح العمل در میدان جنگ احزاب اظهار کردند که وعده الهی راست است ولی منافقان میگفتند خدا و پیغمبر به آنها دروغ گفتهاند.
استاد برجسته حوزه علمیه اظهار داشت: جمعیتی در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی شربت شهادت نوشیدهاند و گروههای دیگری هستند که آماده رفتن به جبهه هستند تا شربت شهادت بنوشند که این خیلی افتخارآمیز است.
آیتالله مکارم شیرازی تصریح کرد: برخیها در حال عادی انسانهای خوبی هستند اما وقتی یک مال حرام قلمبهای پیش آید یا مقامی که صلاحیت آن را ندارند ولی مقام مهمی است، پایشان میلرزد.
آیتالله مکارم شیرازی:
دولت هر چه سریعتر برای بازسازی خرابیها و حفاظت از زلزلهزدگان اقدام کند
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید اختصاص یک سوم وجوهات شرعی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی را مجاز دانست و بر لزوم تسریع در بازسازی خرابیها و نگهداری زلزله زدگان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی در ادامه تفسیر سوره احزاب که در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد با اشاره به وقوع زلزله اخیر در آذربایجان شرقی اظهار داشت: متاسفانه این زلزله سبب شد جان عدهای از هموطنان ما گرفته شود و گروهی مجروح شدند و خانههای زیادی ویران شد و میدان آزمایشی برای مردم و دولت و مسئولان فراهم شد.
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