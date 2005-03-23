قاضي تحقيق پرونده ترور حريري از ادامه فعاليت انصراف داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين منابع اعلام كردند شوراي عالي قضائي به عنوان عالي ترين مقام قضائي در لبنان درخواست كناره گيري قاضي ابوعراج تحقيق پرونده ترور حريري را دريافت كرده است .



يك منبع نزديك به قاضي ابوعراج علت كناره گيري وي را به مشغله هاي فراوان كاري وي نسبت داده است زيرا وي رئيس دادگاه جنايي است.



اين منبع افزود: قاضي ابوعراج نامه كناره گيري خود را از ماموريت پيگيري تحقيق درباره ترور حريري به شوراي عالي قضايي لبنان اراده كرده است تا بر اساس سلسله مراتب به عدنان عضوم وزير دادگستري لبنان تحويل شود.



ربيعه عماش قدوره دادستان استيناف لبنان قاضي ابوعراج را به عنوان قاضي تحقيق درباره ترور رفيق حريري كه در 14 فوريه

(26 بهمن 83) در يك حادثه هولناك تروريستي به قتل رسيد، انتخاب كرده بود.



شايان ذكر است تيم تحقيق سازمان ملل متحد نيز پس از چند هفته تحقيق درباره ترور حريري گزارش خود را به كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد تسليم كرد و عنان نيز اين گزارش را به شوراي امنيت تحويل داد و قرار است به زودي اين گزارش اعلام شود.



عنان امروز در نشست سران عرب در الجزاير بر ضرورت تحقيق جامع تر و فراگيرتر درباره ترور حريري تاكيد كرد.

