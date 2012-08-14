برگزیدگان جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شریفی با اعلام این خبر افزود: با توجه به مشکلات ایجاد شده در فرآیند داوری و سامانه جشنواره، کلیه دانشجویان ضروری است جهت کسب اطلاع از وضعیت خود با دانشگاه مربوطه تماس بگیرند و دبیرخانه دایمی جشنواره نیز در تلاش است در اولین فرصت مقتضی کارنامه امتیازات را جهت بررسی به رویت دانشجویان برساند.

وی با بیان اینکه حضور دانشجویان برگزیده در مرحله نهایی جشنواره الزامی است، گفت: از برگزیدگان مرحله نهایی در صورت نیاز مصاحبه تخصصی و یا آزمون عملی به عمل خواهد آمد و برگزیدگان رشته های خوشنویسی، طراحی، نقاشی، کاریکاتور و نگارگری ضروری است در محل غرفه های دانشگاهی به ارائه اثر بپردازند. برگزیدگان بخش معارف اسلامی نیز جهت اعلام رتبه نهایی باید در روز اول جشنواره حضور داشته و در آزمون حضوری شرکت کنند.

شریفی اظهار داشت: دانشگاه ها برای برگزاری هر چه بهتر غرفه عرضه محصولات فرهنگی یک نفر از دانشجویان فعال تشکل ها یا کانون ها را به انتخاب خود دانشگاه جهت مدیریت غرفه های دانشگاهی به همراه داشته باشند.

وی افزود: نشست معاونین فرهنگی و امور دانشجویی نیز در ایام برگزاری مرحله نهایی جشنواره برگزار می شود و مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاه ها می توانند در کنار دانشجویان در مرحله نهایی جشنواره حضور داشته باشند.

چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 4 تا 6 شهریور ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می شود.