سوریان توانایی شرکت در دو المپیک دیگر را دارد

عبدالله زارع در حاشیه همایش تجلیل از سوریان که شامگاه یکشنبه در ورزشگاه مدرس ری برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشرفت خوب رشته کشتی در سطح شهرری افزود: در هر شهر و منطقه ای اگر یک نفر از شهرمان بیاید و خود را نشان دهد، در دنیا آن رشته ورزشی ترقی و پیشرفت خوبی پیدا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: هر فردی شاهد حاصل زحماتی است که شب و روز برای آن تلاش کرده و حمید سوریان نیز با تلاش خود، اولین نفری بود که توانست در رشته کشتی فرنگی مقام بیاورد که این باعث افتخار بنده و شهرری است که برای اولین بار در تاریخ ایران، توانست در رشته کشتی فرنگی مقامی را برای کشورش داشته باشد.

اولین مربی حمید سوریان اضافه کرد: در گذشته در سطح ری، تنها یک تا دو زورخانه داشتیم که به حمدالله هم اکنون حدود 10 زورخانه در این شهرستان وجود دارد که سبب گستردگی فعالیت ها و پیشرفت رشته های ورزشی خواهد شد.

زارع در خصوص وظایف شهرداری به عنوان یک نهاد سازنده گفت: یکی از وظایف شهرداری که بیشترین درآمد را دارد، کمک کردن به ورزش شهر برای پیشرفت ورزش شهرستان است.

بهترین مربی سال 2009 جهان در پایان یادآور شد: فردی که پهلوان می شود، پهلوانی اش نتیجه زحماتی است که کشیده اما یک قهرمان فردی است که تنها نسبت به دیگران برتری دارد.