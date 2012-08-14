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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۸:۰۶

در 6 سال اخیر؛

ریزگردها 540 روز مهمان ناخوانده اراک بودند

ریزگردها 540 روز مهمان ناخوانده اراک بودند

اراک – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: در 6 سال اخیر ریزگردها 540 روز مهمان ناخوانده هوای شهر اراک بوده اند.

مرتضی ذوالفقاری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هوای شهر اراک درسال 86 فقط 10 روز از سال را شاهد حضور ریزگردها بود این در حالیست که در سال 90 این رقم به 170 روز در سال افزایش یافته است.

وی افزود: ذرات گرد و غبار موجوددر هوا در سال 87 شهروندان اراکی را 16 روز ، در سال 88، 134 روز، در سال 89، 156 روز ودر سال 90، 170 روز از داشتن هوای سالم محروم کردند.

رئیس اداره تحقیقات وپیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: البته وجود گرد و غبار محلی تنها مختص شهر اراک ودر سایر شهر های استان مرکزی نیز از سال 86 لغایت پایان سال 90 مجموعا 264 روز از داشتن هوای سالم محروم بودند.

کد مطلب 1672758

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