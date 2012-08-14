ریزگردها 540 روز مهمان ناخوانده اراک بودند

مرتضی ذوالفقاری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هوای شهر اراک درسال 86 فقط 10 روز از سال را شاهد حضور ریزگردها بود این در حالیست که در سال 90 این رقم به 170 روز در سال افزایش یافته است.

وی افزود: ذرات گرد و غبار موجوددر هوا در سال 87 شهروندان اراکی را 16 روز ، در سال 88، 134 روز، در سال 89، 156 روز ودر سال 90، 170 روز از داشتن هوای سالم محروم کردند.

رئیس اداره تحقیقات وپیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: البته وجود گرد و غبار محلی تنها مختص شهر اراک ودر سایر شهر های استان مرکزی نیز از سال 86 لغایت پایان سال 90 مجموعا 264 روز از داشتن هوای سالم محروم بودند.