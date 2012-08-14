تعداد سردخانه جمود لاشه ای پاسخ نیازهای استان را نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام منصور ساعدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سردخانه در کشتارگاه شهر ساوه است، این در حالی است که از لحاظ بهداشتی و شرعی بهتر است که دام پس از ذبح 24 ساعت در سردخانه بماند تا جمود لاشه ای صورت گیرد.

وی افزود: ساخت و تجهیز سردخانه های کشتارگاه ها با شهرداری می باشد و دلیل تعلل در این امر از سوی شهرداری نداشتن توجیه اقتصادی این امر است.

حجت الاسلام ساعدی گفت: در اراک دو کشتارگاه مرغ و یک کشتارگاه دام، در شازند و آستانه یک کشتارگاه دام و یک کشتارگاه مرغ، در ساوه سه کشتارگاه مرغ و یک کشتارگاه دام، در دلیجان دو کشتارگاه مرغ و یک کشتارگاه دام ، در خمین یک کشتارگاه دام و یک مرغ وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در تمامی شهرستان های استان مرکزی به غیر از خنداب، میلاجرد و فراهان کشتارگاه دام وجود دارد، اظهار داشت: در این کشتارگاه ها ناظران این نهاد بر ذبح شرعی دام ها و طیور نظارت دارند.

ساعدی با بیان اینکه ناظران این نهاد حتی بر رفتار انسانی بر حیوانات نیز نظارت دارند گفت: نوشاندن آب به دام قبل از ذبح از رعایت حقوق حیوانات ناشی می شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در اداره کل دامپزشکی افزود: ناظران ما جهت اطمینان از زنده بودن لاشه ها قبل از ذبح تک تک طیور و دام را بعد از شوک مورد بررسی قرار می دهند.