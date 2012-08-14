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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۸:۰۶

حجت الاسلام ساعدی:

تعداد سردخانه جمود لاشه ای پاسخ نیازهای استان را نمی دهد

تعداد سردخانه جمود لاشه ای پاسخ نیازهای استان را نمی دهد

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: در حال حاضر تنها در یکی از کشتارگاه های دام استان مرکزی سردخانه برای جمود لاشه ای پس از ذبح وجود داردکه این سردخانه نیاز استان را پاسخ نمی دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام منصور ساعدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سردخانه در کشتارگاه شهر ساوه است، این در حالی است که از لحاظ بهداشتی و شرعی بهتر است که دام پس از ذبح 24 ساعت در سردخانه بماند تا جمود لاشه ای صورت گیرد.

 
وی افزود: ساخت و تجهیز سردخانه های کشتارگاه ها با شهرداری می باشد و دلیل تعلل در این امر از سوی شهرداری نداشتن توجیه اقتصادی این امر است.
 
حجت الاسلام ساعدی گفت: در اراک دو کشتارگاه مرغ و یک کشتارگاه دام، در شازند و آستانه یک کشتارگاه دام و یک کشتارگاه مرغ، در ساوه سه کشتارگاه مرغ و یک کشتارگاه دام، در دلیجان دو کشتارگاه مرغ و یک کشتارگاه دام ، در خمین یک  کشتارگاه دام و یک مرغ  وجود دارد.
 
وی با بیان اینکه در حال حاضر در تمامی شهرستان های استان مرکزی به غیر از خنداب، میلاجرد و فراهان کشتارگاه دام وجود دارد، اظهار داشت: در این کشتارگاه ها ناظران  این نهاد بر ذبح شرعی  دام ها و طیور نظارت دارند.
 
ساعدی با بیان اینکه  ناظران این نهاد حتی بر رفتار انسانی بر حیوانات نیز نظارت دارند گفت: نوشاندن آب به دام قبل از ذبح از رعایت حقوق حیوانات ناشی می شود.
 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در اداره کل دامپزشکی افزود: ناظران ما جهت اطمینان از زنده بودن لاشه ها قبل از ذبح تک تک طیور و دام را بعد از شوک مورد بررسی قرار می دهند.
 
وی در پایان گفت: امیدواریم جهت جلوگیری از ذبح های آزاد و غیر قانونی و آگاهی جامعه فرهنگ سازی شود.
کد مطلب 1672759

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