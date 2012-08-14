آزادی قدس شریف به یک مسئله جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله 'قربانعلی دری نجف آبادی و علی اکبر شعبانی فرد در این پیام آورده اند: آزادی مسجد الاقصی به عنوان اولین مسئله جهان اسلام و ملل آزاده دنیا و مقابله با نظام سلطه و استکبار جهانی مورد توجه جدی است.



در بخش دیگری از این پیام آمده است: آزادی قدس راهبردی است که سی و سه سال قبل پایه های رفیع آن را معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) به صورت رسمی بینان نهاد و به عنوان میراثی جهانی و گران سنگ برای حفظ اتحاد مسلمین به جای مانده است.



آنان در این پیام مشترک تاکید کرده اند: همچنین رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی راهپیمایی بزرگ روز قدس را به راهکاری عملی برای مبارزه با ظلم و تجاوز تبدیل کرده است.



آیت الله دری نجف آبادی و شعبانی فرد در بخش دیگری از این یپام مشترک خاطر نشان کرده اند: امروز دیگر نه تنها قدس یک موضوع سرنوشت ساز اسلامی و عربی بلکه مسئله ای جهانی، بین المللی و حقوق بشری محسوب شده زیرا این حقوق بیش از شصت سال است از سوی رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی و زیر چکمه های جنایتکاران از بین رفته است.



در ادامه این پیام مشترک آمده است: هم اکنون در حالی به استقبال روز جهانی قدس می شتابیم که با پیروزی قابل توجه ملت های مسلمان و نهضت بیداری اسلامی در اقصی نقاط جهان، فلسطینیان قهرمان و مظلوم همچنان در حلقه محاصره اشغالگران صهیونیست و اسیر توطئه های شوم و نقشه های پلید جنایتکاران قرار دارند.



امام جمعه اراک و استاندار استان مرکزی ضمن اعلام محکومیت و انزجار از حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس و کشتار مسلمانان بی دفاع فلسطین،‌ از عموم ملت مومن و روزه دار ایران اسلامی به ویژه مردم شریف و مبارز استان برای حضور پرشور و گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، همگام و هم صدا با سایر مسلمانان جهان دعوت کرده اند.