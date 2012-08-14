ورزش نهاوند در هفت رشته صاحب مدال آسیایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کولیوند عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران نهاوند اظهار داشت:ورزش نهاوند از این حیث رتبه اول استان همدان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: ورزش نهاوند در رشته های سنگ نوردی، هندبال، فوتسال بانوان، کشتی، پرورش اندام، فوتبال ناشنوایان و ورزش های رزمی بانوان موفق به کسب مدال های کشوری، آسیایی و جهانی شده که این موفقیتها نهاوند را به قطب برتر ورزش استان همدان تبدیل کرده است.

وی اظهار داشت: ورزشکاران نهاوندی در سال گذشته موفق به کسب شش مدال آسیایی و 220 مدال کشوری شدند.

کولیوند اضافه کرد: در حال حاضر تیم های ورزشی نهاوند در رشته های کشتی، هندبال مردان و بانوان و فوتبال و در رده های مختلف لیگ های کشور حضور دارند.

کولیوند افزود: در سال جاری 16 پروژه ملی و شهرستانی برای ورزش نهاوند تعریف شده که برای احداث و ساخت آنها مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این طرح ها سرانه ورزشی شهرستان نهاوند از65 درصد فعلی به هفتاد درصد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه مهمترین مشکل و مانع توسعه و پیشرفت ورزش نهاوند کمبود اعتبار و بودجه لازم برای احداث مکانهای ورزشی و حمایت از ورزشکاران نهاوند است، گفت: متأسفانه به دلیل کمبود مالی و عدم حمایت مناسب برای آماده سازی و برگزاری اردوهای لازم، ورزشکاران نهاوندی در یک قدمی المپیک ناکام ماندند.

کولیوند از جوانان متعهد و پویای شهرستان نهاوند بعنوان نیروهای توانمندی که در آینده سرمنشأ خدمت به مردم هستند یاد کرد و گفت: ورزش این ظرفیت و پتانسیل را دارد تا در کنار علم و تحصیل دانش، جوانان با فراگیری ورزش آماتور و حرفه ای سلامتی و تندرستی خود را تضمین کنند.