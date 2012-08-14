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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۰

کسب یک مدال طلا ، 5 نقره و 4 برنز المپیاد نجوم و اختر توسط دانش آموزان ایرانی

کسب یک مدال طلا ، 5 نقره و 4 برنز المپیاد نجوم و اختر توسط دانش آموزان ایرانی

دانش آموزان ایران اسلامی در ششمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک در کشور برزیل موفق به کسب یک مدال طلا ، 5 نقره و 4 برنزشدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های الف و ب المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران که به منظور شرکت در ششمین دوره این مسابقات جهانی که در کشور برزیل برگزار شد ، موفق به به کسب یک مدال طلا ، 5 نقره و 4 برنزشدند.

در تیم الف ایران، آرش گل محمدی، موفق به کسب مدال طلا، عطا مردای ، محمد جواد شریعت زاده و کیانا افضلی موفق به کسب مدال نقره و فاطمه قشلاق پور موفق به کسب مدال برنز شدند و در تیم ب ایران نیز فرزاد فتحی و سید شایان خالوئی تفتی مدال نقره و عرفان بیات ، سارا علیقلی زاده صفری و علی عباسی مدال برنز کسب کردند.
در این دوره از مسابقات 134 دانش آموز از 27 کشور جهان به رقابت پرداختند که تنها کشور ایران و برزیل مجوز حضور دو تیم را دارا بودند.

تیم های اعزامی دانش آموزان ، 5 شنبه، 26 مردادماه ، ساعت 3:35 بامداد از فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور عزیزمان باز خواهند گشت.
 

کد مطلب 1672785

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