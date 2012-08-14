به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رضایی، فرنگی کار مازنی تیم ملی کشتی فرنگی که موفق شد با گذشتن از سد حریفان قدرتمندش مدال طلای وزن 96 کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای المپیک 2012 لندن را از آن خود کند، برای ابراز همدردی با مردم زلزلهزده آذربایجان شرقی این مدال با ارزش را به هموطنان آذریزبانش تقدیم کرد.
رضایی با تایید این خبر گفت: مدال خودم را به هموطنان آذریزبان تقدیم میکنم، با این اعتقاد که این مدال نتیجه دعای خیر این عزیزان است. این مهم را انجام میدهم و امیدوارم این هدیه ناقابل را که ماحصل زحمات 15 سالهام در کشتی است، پذیرا باشند. به امید اینکه قدری از دردها و آلام این عزیزان کاسته شود.
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