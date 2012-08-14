  1. فرهنگ و ادب
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۶

برپایی نمایشگاه «گاه‌شمار ایرانی»؛ آبان ماه در تهران

برپایی نمایشگاه «گاه‌شمار ایرانی»؛ آبان ماه در تهران

رئیس نمایشگاه «گاه‌شمار ایرانی» از برگزاری سومین دوره این نمایشگاه در آبان ماه سال جاری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد.

جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مقدماتی که برای سومین دوره نمایشگاه «گاه‌شمار ایرانی (تقویم، سررسید و هدایای تبلیغاتی)» تدارک دیده شده، گفت: این دوره از نمایشگاه گاهشمار ایرانی آبان ماه امسال و به احتمال بسیار زیاد در مرکز آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

وی افزود: بعد از ماه رمضان با تولیدکنندگان تقویم و سررسید جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد تا مقدمات برگزاری نخستین جشنواره گاه‌شمار ایرانی را هم فراهم کنیم. این جشنواره به زودی و به احتمال زیادی در شهریور ماه فراخوان می‌دهد.

به گفته رئیس نمایشگاه گاه‌شمار ایرانی، انجمن نجوم آماتور و برخی دیگر از مراکز علمی فعال در زمینه تقویم مانند موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در برگزاری سومین دوره این نمایشگاه و به ویژه بخش‌های مسابقه آن، مشارکت خواهند داشت.

ذکایی همچنین از اختصاص فضاهایی برای عرضه تقویم مربوط به اقوام مختلف مانند بختیاری، طبری و ترکمن و نیز راه‌اندازی بخشی ویژه تقویم‌های نجومی در دوره سوم نمایشگاه گاه‌شمار ایرانی خبر داد.
کد مطلب 1672796

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