جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مقدماتی که برای سومین دوره نمایشگاه «گاه‌شمار ایرانی (تقویم، سررسید و هدایای تبلیغاتی)» تدارک دیده شده، گفت: این دوره از نمایشگاه گاهشمار ایرانی آبان ماه امسال و به احتمال بسیار زیاد در مرکز آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

وی افزود: بعد از ماه رمضان با تولیدکنندگان تقویم و سررسید جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد تا مقدمات برگزاری نخستین جشنواره گاه‌شمار ایرانی را هم فراهم کنیم. این جشنواره به زودی و به احتمال زیادی در شهریور ماه فراخوان می‌دهد.

به گفته رئیس نمایشگاه گاه‌شمار ایرانی، انجمن نجوم آماتور و برخی دیگر از مراکز علمی فعال در زمینه تقویم مانند موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در برگزاری سومین دوره این نمایشگاه و به ویژه بخش‌های مسابقه آن، مشارکت خواهند داشت.