ماهاتیر به ادعاهای تشدید برخورد رامنی با ایران و فلسطین اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر اسبق مالزی در وبلاگ خود نوشته است نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که خود را تنها ابر قدرت جهان می دانند همه به دنبال کسب تایید از اسراییل هستند.

وی تاکید کرد: مطمئن هستم به زودی باراک اوباما نیز با سفر به اسراییل و زیارت زیارتگاههای آنان وعده های بیشتری برای مبارزه در جهت اهداف رژیم صهیونیستی خواهد داد.

ماهاتیر محمد افزود: مطمئن هستم که اگر این حرکت از سوی نامزدهای انتخاباتی در مالزی انجام می شد مالزیایی ها واکنش خوبی نسبت به این مساله نداشتند و بر خلاف ایالات متحده نامزدهای انتخاباتی در مالزی به دنبال کسب حمایت مردم خود برای پیروزی در انتخابات هستند.

وی این عمل نامزدهای انتخاباتی آمریکا را به تکان دادن دم سگ برای صاحبش توصیف کرد و گفت: آمریکایی ها می دانند که در صورت عدم موفقیت در کسب حمایت اسراییل باید خطر شکست در انتخابات را تجربه کنند.

