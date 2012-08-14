1200 واحد خون به مناطق زلزله ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پریدار عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل انتقال خون استان یزد اظهار داشت: سازمان انتقال خون در پدافند غیرعامل کشور به عنوان زیرمجموعه نظام سلامت قرار دارد و به عبارت دیگر سازمان انتقال خون به عنوان دستگاه حیاتی در کشور شناخته شده است.

وی در مورد تاریخچه انتقال خون در کشور نیز عنوان کرد: افزون بر ۳۰ سال از فعالیت این سازمان در کشور گذشته است و در حالی که در سال ۸۴ تعداد ۱۴۶پایگاه انتقال خون در کشور دایر شد، از آن سال تاکنون این تعداد به ۲۱۸ پایگاه رسیده است .

این مسئول عنوان کرد: طی هفت سال گذشته تاکنون کلیه پایگاه های کانتینری در سراسر کشور جمع و حذف شد.

پریدار با اشاره به اینکه طی چهار سال گذشته 600 هزار پلاسمای ایرانی تبدیل به دارو شد، اظهار امیدواری کرد: در آینده شاهد برپایی جشن خودکفایی داروهای خونی در کشور باشیم.

هیچ موردی از HIV در خونهای اهدایی کشور مشاهده نشد

وی با اشاره به بحث سلامت و امنیت خون در کشور بیان داشت: افتخار این را داریم که سال گذشته هیچ موردی از HIV در خونهای اهدایی در کشور شاهد نبودیم.

پریدار اظهار داشت: سال گذشته از سوی سازمان جهانی بهداشت به لحاظ سالم بودن خون ایران از وزارت بهداشت تقدیر شد و کشور ایران جزو پنج کشور برتر دنیا در زمینه امنیت خون معرفی شد که این مهم حاصل تعامل بسیارخوب برون بخشی است.

وی همچنین با اشاره به حادثه اخیر زلزله در مناطق شمال غربی کشور گفت: هزار و 200 واحد خون از استان تهران و استانهای اطراف به مناطق زلزله زده ارسال شد.

در این مراسم از تلاشهای سیدعلی خدایی تجلیل و نقی تقوایی به عنوان مدیر جدید پایگاه انتقال خون یزد معرفی شد.